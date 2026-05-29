Σε υψηλούς τόνους τοποθετήθηκε ο Παναθηναϊκός απέναντι στον Γιώργο Μπαρτζώκα, με αφορμή τις δηλώσεις του προπονητή του Ολυμπιακού τις τελευταίες ημέρες.

Οι «πράσινοι» εξέδωσαν ανακοίνωση μέσω της οποίας εξαπέλυσαν επίθεση στον έμπειρο τεχνικό, υποστηρίζοντας πως δεν έχει το ανάστημα να αναφέρεται στον Παναθηναϊκό και στη διαδρομή του συλλόγου.

Η αντίδραση του Παναθηναϊκού έρχεται σε μία περίοδο έντονης αντιπαράθεσης ανάμεσα στις δύο πλευρές, με το κλίμα να παραμένει τεταμένο ενόψει της συνέχειας των αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

Προς τον κ. Γιώργο Μπαρτζώκα,

Πέρα από παράφωνος, όπως ο ίδιος παραδέχθηκες ότι είσαι, σταμάτα να γίνεσαι και παραχαράκτης της ιστορίας. Ακόμα και μετά την κατάκτηση της EuroLeague, για την οποία πλέον μιλά ανοικτά όλος ο κόσμος, εσύ συνεχίζεις να ασχολείσαι με τον Παναθηναϊκό.

Δυστυχώς, το μυαλό σου δεν μπορεί να ηρεμήσει και, σε ερώτηση σχετικά με τις τοποθετήσεις του αξιόλογου κ. Σέρτζιο Σκαριόλο, εσύ αναίτια και απρόκλητα αναφέρθηκες ξανά στον μεγαλύτερο Σύλλογο της Ευρώπης.

Ξέρουμε πως ο Παναθηναϊκός σου έχει γίνει έμμονη ιδέα, αλλά σταμάτα πια να ασχολείσαι με το ασύγκριτο μέγεθος των εφτά φορές δίκαια πρωταθλητών Ευρώπης. Εμείς απλώς θα σου φρεσκάρουμε τη μνήμη, απαντώντας στα ανυπόστατα μηνύματα της χθεσινής σου τοποθέτησης ότι: «Δεν έχουμε καταφύγει ποτέ σε μεθόδους, να λέμε πόσες βολές σουτάρει κάποιος. Εμείς όταν χάνουμε, δίνουμε το χέρι και φεύγουμε».

Αλήθεια, ξεχνάς ότι το 2012 ο εκ των ιδιοκτητών της ΚΑΕ Ολυμπιακός είχε εμφανιστεί σε αγώνα στο ΣΕΦ με μπλούζα που μετρούσε τις βολές μιας προηγούμενης αναμέτρησης; Ξεχνάς ότι, εσύ που όταν χάνεις σφίγγεις δήθεν το χέρι και φεύγεις, το 2014 μετά τον τέταρτο τελικό φώναζες στους διαιτητές κυνηγώντας τους στον διάδρομο του ΣΕΦ: «Τρέξτε μ@@, τρέξτε»; Ξεχνάς ότι το 2019 η ομάδα σας έφυγε από το γήπεδο στο ημίχρονο του ημιτελικού του Κυπέλλου;

Επίσης, επειδή λογικά έχεις ασθενή μνήμη να σου υπενθυμίσουμε επιγραμματικά και μερικές από τις δημόσιες αναφορές σου στους διαιτητές με τους οποίους… δεν ασχολείσαι: – Στο Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 67-59 στις 23 Δεκεμβρίου 2013, έλεγες: «Εμείς κάναμε ντράιβ και δεν μας έδιναν φάουλ. Στο τέλος μόνο εκτελέσαμε τέσσερις βολές». – Στο Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 63-52 στις 9 Ιουνίου 2013, έλεγες: «Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις που δεν χρειάζονται απαντήσεις. Για ποιό λόγο καθυστέρησαν 5 λεπτά στο ημίχρονο οι διαιτητές; Εμείς ξέρουμε τι έγινε. Γιατί άλλαξε ο τρόπος που σφύριζαν;».

– Στο Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 65-67 την 1η Ιουνίου 2014, έλεγες: «Γίναμε μάρτυρες για μια ακόμη φορά του τι συμβαίνει, οι δύο από τους τρεις διαιτητές, Καρακατσούνης και Παναγιώτου, είχαν έρθει και στο μπρέικ του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ». – Στο Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 83-76 στις 10 Ιουνίου 2024, έλεγες: «Ο Παναθηναϊκός είχε 10 βολές παραπάνω για ένα τέτοιο παιχνίδι. Εγώ δεν θα είμαι ο κλασικός γραφικός, όπως κάνουν άλλοι, να γκρινιάζει για τη διαιτησία».

– Στο Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 78-72 στις 20 Ιανουαρίου 2025, έλεγες: «Ο Παναθηναϊκός είχε δεν ξέρω πόσες περισσότερες βολές από εμάς. Τα κριτήρια ήταν κατά τη γνώμη μου διαφορετικά». Μέσα σε όλα τα παραληρηματικά, τόλμησες να πιάσεις στο στόμα σου το πρώτο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που κατέκτησε ποτέ ελληνική ομάδα και ήταν -φυσικά- ο Παναθηναϊκός το 1996 στο Παρίσι.

Αναφέρθηκες στον συγκεκριμένο τελικό, όταν είχε γίνει σωρεία λαθών από διαιτητές, γραμματεία και χρονομέτρη εις βάρος του Παναθηναϊκού και για τον οποίο ο τότε Γενικός Γραμματέας της FIBA, Μπόρισλαβ Στάνκοβιτς, είχε δηλώσει μεταξύ άλλων ότι: «Αν έπρεπε να ζητήσουμε συγγνώμη από κάποιον, αυτός είναι ο Παναθηναϊκός για όλα όσα συνέβησαν που δεν ευνοούσαν τον ίδιο, αλλά την Μπαρτσελόνα».

Γιώργο Μπαρτζώκα, είσαι πολύ μικρός να μιλάς για τον Παναθηναϊκό και την ιστορία του. Επιτέλους σώπασε και δεν χρειάζεται να δικαιολογείσαι άλλο. Όλη η Ευρώπη ξέρει πια. Η ζωή σου ένα ψέμα…

Υ.Γ. 1) Καλές οι θεωρητικές επικλήσεις σε κομμουνισμό και ισότητα, καλύτεροι οι τρυφεροί εναγκαλισμοί και οι επιβραβεύσεις από την Εξουσία και το κρατικό χρήμα.

Υ.Γ. 2) Τα σχόλια στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσής σας, γιατί τα κλείσατε;