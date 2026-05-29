Ο ισχυρός άντρας της ΠΑΕ Ολυμπιακός και της Νότιγχαμ Φόρεστ, Βαγγέλης Μαρινάκης βρέθηκε ανάμεσα στις επιλεγμένες προσωπικότητες που προσκλήθηκαν στο “First Annual Exclusive UEFA Champions League Dinner”, μια εκδήλωση υψηλού κύρους που πραγματοποιήθηκε στη Βουδαπέστη, στο περιθώριο του τελικού του UEFA Champions League.

Το ιδιωτικό αυτό δείπνο, που χαρακτηρίστηκε από διακριτικότητα αλλά και έντονο συμβολισμό, συγκέντρωσε κορυφαίους παράγοντες του αθλητισμού, των media, της τεχνολογίας, των επενδύσεων και της παγκόσμιας βιομηχανίας ψυχαγωγίας. Ανάμεσά τους, ο Βαγγέλης και ο Μιλτιάδης Μαρινάκης, σε μια κορυφαία συνάντηση που υπογραμμίζει τη βαρύτητα των παρευρισκόμενων στο διεθνές επιχειρηματικό και αθλητικό περιβάλλον.

Το δείπνο οργανώθηκε από τον πρόεδρο της UEFA Αλεξάντερ Τσέφεριν, τον πρόεδρο της EFC και της Παρί Σεν Ζερμέν Νάσερ Αλ Κελαϊφί και τον Michael Rubin, ιδρυτή και CEO της Fanatics. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε τον χαρακτήρα “strategic networking summit”, με στόχο τη χάραξη στρατηγικής για το μέλλον του παγκόσμιου sports business.

Στο ίδιο τραπέζι βρέθηκαν προσωπικότητες όπως ο Χουάν Λαπόρτα της Μπαρτσελόνα, ο Σταν Κρόνκε της Άρσεναλ και των Ντένβερ Νάγκετς, ο Σαχίντ Καν της Φούλαμ, ο Καλίφα Αλ Μουμπάρακ της Μάντσεστερ Σίτι, ο Τζέρι Καρντινάλε της RedBird Capital και της Μίλαν, καθώς και κορυφαίοι επιχειρηματίες όπως ο chairman της PepsiCo Ραμόν Λαγκουάρτα, ο chairman της Φεράρι Τζον Έλκαν, ο Όλιβερ Μίντζλαφ της Red Bull, ο Τζόσεφ Τσάι της Alibaba, ο Φιλίπ Λαφόν της Coatue και ο Αλ Σοουαντί από το Qatar Investment ecosystem.

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η συμμετοχή του αμερικανικού sports entertainment industry, με τον CEO της Fox Sports Έρικ Σανκς, τον πρόεδρο και CEO της Nike Έλιοτ Χιλ, τον CEO της Adidas Μπιορν Γκάλντεν, την πρόεδρο των Disney Parks Τασία Φιλιπάτος και τον CEO του CBS Ντέιβιντ Μπέρσον. Η συνάντηση αυτή αποτέλεσε σημείο τομής ανάμεσα στο ποδόσφαιρο και την παγκόσμια οικονομία των media.

Η παρουσία του Βαγγέλη Μαρινάκη σε ένα τόσο κλειστού κύκλου και υψηλού επιπέδου περιβάλλον θεωρείται ενδεικτική της ισχυρής θέσης που έχει οικοδομήσει διεθνώς, όχι μόνο μέσω του Ολυμπιακού και της Νότιγχαμ, αλλά και μέσα από τη δραστηριότητά του στη ναυτιλία τα media και τις διεθνείς επενδύσεις.

Μεταξύ των προσκεκλημένων ήταν επίσης ο Στέφανο Ντομενικάλι της Formula 1, ο Τράβις Σκοτ, ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, ο Λουίς Φίγκο, ο Κέβιν Ντουράντ, ο Ράσελ Γουίλσον, καθώς και στελέχη της νέας digital αθλητικής οικονομίας όπως ο Γουίλ Αχμέντ της Whoop και ο Ντάνι Σίλμαν της Relevent Sports.

Πληροφορίες από κύκλους που παρακολούθησαν το δείπνο αναφέρουν ότι οι συζητήσεις δεν περιορίστηκαν στο ποδόσφαιρο. Επικεντρώθηκαν στη διαμόρφωση της επόμενης δεκαετίας του παγκόσμιου sports ecosystem, με θέματα όπως τα media rights, το streaming, η τεχνητή νοημοσύνη, η εμπειρία των φιλάθλων, τα μοντέλα ιδιοκτησίας και οι στρατηγικές επενδύσεις.

Σε ένα περιβάλλον όπου οι γραμμές ανάμεσα στο ποδόσφαιρο, τις επενδύσεις, την τεχνολογία, τα media και την ψυχαγωγία γίνονται όλο και πιο αόρατες, η παρουσία του Βαγγέλη Μαρινάκη ξεπέρασε τα όρια ενός ακόμη ισχυρού ιδιοκτήτη ομάδας. Για τον στενό πυρήνα του διεθνούς sports business, συγκαταλέγεται πλέον στους λίγους παράγοντες με πραγματική πολυεπίπεδη επιρροή.

Το μήνυμα της βραδιάς στη Βουδαπέστη ήταν σαφές: O Βαγγέλης Μαρινάκης δεν βρίσκεται απλώς στο ίδιο τραπέζι με την παγκόσμια ελίτ, αποτελεί οργανικό μέρος της.