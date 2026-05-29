Η ξηρασία ρίχνει και φέτος τη στάθμη των νερών σε μεγάλα ποτάμια της Ευρώπης πλήττοντας μεταξύ άλλων και τη μεταφορά εμπορευμάτων που γίνεται εδώ και πολλά χρόνια με αυτόν τον τρόπο ειδικά σε πολλές χώρες της Κεντρικής Γηραιάς Ηπείρου. Ολα αυτά την ώρα που κύμα καύσωνα σαρώνει μεγάλο μέρος της Ευρώπης, επηρεάζοντας μεταξύ άλλων χώρες όπως η Βρετανία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ιταλία.

Η στάθμη του ποταμού Ρήνου την Τετάρτη είχε μειωθεί τόσο πολύ, που μεγάλες φορτηγίδες μήκους 110 μέτρων μπορούσαν να μεταφέρουν μόνο περίπου 1.000 τόνους πετρελαίου κίνησης (ντίζελ) περνώντας μέσω του κομβικού σημείου στην πόλη Κάουμπ στη Γερμανία, σύμφωνα με στοιχεία της Spotbarge, τα οποία επικαλούνταν το Bloomberg. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχούσε μόλις περίπου στο 40% της συνολικής μεταφορικής ικανότητας τέτοιων φορτηγίδων, δείχνουν τα ίδια στοιχεία.

Ο Ρήνος αποτελεί βασικό μέρος της υποδομής μεταφορών της Ευρώπης, με περισσότερους από 280 εκατομμύρια τόνους εμπορευμάτων να μεταφέρονται κατά μήκος του, με βάση στοιχεία του 2024. Τα πετρελαϊκά προϊόντα αποτελούσαν περισσότερο από το 20% αυτού του όγκου.

Τα ρηχά νερά περιορίζουν την ποσότητα φορτίου που μπορούν να μεταφέρουν οι φορτηγίδες και η τρέχουσα πτώση αυξάνει τις πιέσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα σε μια περίοδο που η Ευρώπη αντιμετωπίζει απότομη πτώση στις εισαγωγές ντίζελ και καυσίμων αεριωθούμενων από τη Μέση Ανατολή.

Οι βροχοπτώσεις στη Γερμανία και την Ελβετία ήταν πολύ κάτω από τους εποχικούς μέσους όρους τις τελευταίες ημέρες, ενώ οι θερμοκρασίες ήταν πάνω από τα ιστορικά πρότυπα.

Το κόστος μεταφοράς πετρελαιοειδών κατά μήκος του Ρήνου μεταξύ Αμστερνταμ, Ρότερνταμ, Αμβέρσας και Βασιλείας έχει επίσης αυξηθεί από τις αρχές της άνοιξης, σύμφωνα με στοιχεία της Spotbarge.

Η στάθμη του Ρήνου στο σημείο Κάουμπ ήταν 110 εκατοστά, με προβλέψεις για πτώση της στάθμης του νερού στα 100 εκατοστά αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο The LoadStar. Το 2023 η πτώση της στάθμης των νερών του ποταμού κάτω από τα 150 εκατοστά είχε ωθήσει τους φορείς εκμετάλλευσης να επιβάλουν αντίστοιχες επιβαρύνσεις στις μεταφορές.

Πέρυσι ο φορέας εκμετάλλευσης φορτηγίδων Contargo επέβαλλε επιβάρυνση 75 ευρώ ανά μέσο κοντέινερ μήκους 20 ποδών (teu) και 90 ευρώ ανά μέσο κοντέινερ 40 ποδών (feu) όταν η στάθμη των νερών είχε υποχωρήσει στα 101 εκατοστά, σύμφωνα με τη LoadStar. Ο φορέας εκμετάλλευσης δεν έχει ακόμη ανακοινώσει κάποιες επιβαρύνσεις για φέτος.

Χωρισμένος σε τέσσερα σημεία – βαρόμετρα, τα Ντούισμπουργκ, Εμεριχ, Κάουμπ και Κολωνία, η ικανότητα κάθε τμήματος του Ρήνου να διαχειρίζεται την κυκλοφορία φορτηγίδων μπορεί να διαφέρει. Στην Κάουμπ η κυκλοφορία μπορεί να γίνεται μέχρι τα 81 εκατοστά, ενώ η υποχρέωση των μεταφορέων να διακινούν προϊόντα με φορτηγίδες κατά μήκος του τμήματος Ντούισμπουργκ παύει να υφίσταται όταν η στάθμη του νερού πέσει κάτω από τα 181 εκατοστά, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Πηγές της LoadStar ανέφεραν ότι η εικόνα των εγχώριων πλωτών οδών (κυρίως ποταμών) της Ευρώπης ως εναλλακτικής λύσης στις σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές έχει υποστεί πλήγμα τα τελευταία χρόνια, με κακή εξυπηρέτηση, αυξημένη συμφόρηση και περισσότερες επιβαρύνσεις. Μέρος του προβλήματος είναι η εμφάνιση μεγαλύτερων πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ανοιχτής θάλασσας που καλύπτουν πλέον το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών για μεταφορές φορτίου σε μεγάλα λιμάνια. Ομως προκλήσεις αντιμετωπίζει και ο κλάδος των φορτηγίδων, με πολλές να θεωρείται ότι δεν αξιοποιούνται επαρκώς σε όλες τις διαδρομές.