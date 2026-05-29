Από αύριο Σάββατο 30 Μαΐου 2026 τίθεται σε ισχύ το νέο πλαίσιο για τα πρόστιμα και τις ποινές που αφορούν την εισιτηριοδιαφυγή στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Το ενιαίο και αυστηρότερο σύστημα κυρώσεων στοχεύει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των επιβατών που ταξιδεύουν χωρίς το απαραίτητο κόμιστρο. Με αυτόν τον τρόπο, οι αρμόδιες αρχές επιδιώκουν να ενισχύσουν την τήρηση των κανόνων και τη βιωσιμότητα των αστικών συγκοινωνιών.

Σύμφωνα με το νέο καθεστώς, το πρόστιμο για μη κατοχή κανονικού εισιτηρίου στα λεωφορεία, το μετρό, το τραμ, τον ηλεκτρικό και τα τρόλεϊ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη αυξάνεται κατά 30 ευρώ και διαμορφώνεται στα 100 ευρώ, από 72 ευρώ που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Για τους επιβάτες που δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο, το πρόστιμο αυξάνεται κατά 16 ευρώ και ορίζεται πλέον στα 50 ευρώ. Προβλέπεται, ωστόσο, δυνατότητα μείωσης του ποσού στο ήμισυ, εφόσον ο παραβάτης προμηθευτεί κάρτα απεριορίστων διαδρομών, προσφέροντας έτσι ένα επιπλέον κίνητρο συμμόρφωσης.

Αυστηρότερες ποινές για επιθέσεις σε ελεγκτές

Το νέο πλαίσιο περιλαμβάνει ειδική πρόβλεψη για την αυστηροποίηση των κυρώσεων σε περιπτώσεις επιθέσεων κατά ελεγκτών και προσωπικού των ΜΜΜ. Οι επιθέσεις αυτές δεν θεωρούνται πλέον μεμονωμένα περιστατικά, αλλά αντιμετωπίζονται ως πράξεις που πλήττουν συνολικά τη λειτουργία των δημόσιων συγκοινωνιών και την ασφάλεια των πολιτών, με αποτέλεσμα να διώκονται αυτεπάγγελτα.

Κοινωφελής εργασία και τεχνολογία για την πρόληψη βανδαλισμών

Παράλληλα, εισάγεται η δυνατότητα επιβολής υποχρεωτικής κοινωφελούς εργασίας στους δράστες βανδαλισμών στις υποδομές των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Αντί χρηματικής ποινής, οι υπαίτιοι θα μπορούν να συμμετέχουν σε εργασίες αποκατάστασης των ζημιών που προκάλεσαν, όπως καθαρισμοί ή συναφείς εργασίες στις εγκαταστάσεις του συγκοινωνιακού φορέα.

Επιπλέον, εφαρμόζεται πρόγραμμα καμερών με χρήση τεχνητής νοημοσύνης για την ενίσχυση της επιτήρησης και της πρόληψης παραβατικών συμπεριφορών. Η πρώτη τέτοια κάμερα έχει ήδη τοποθετηθεί πάνω από τα ακυρωτικά μηχανήματα του σταθμού ΗΣΑΠ «Περισσός».