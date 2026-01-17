Η αυστηροποίηση των προστίμων για επιβάτες που μετακινούνται χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη επανέρχεται στο προσκήνιο, καθώς το υπουργείο Μεταφορών εξετάζει αυξήσεις στα ποσά που επιβάλλονται σε όσους δεν διαθέτουν έγκυρο κόμιστρο. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας περιορισμού της εισιτηριοδιαφυγής.

Σήμερα, το πρόστιμο αντιστοιχεί στο 60πλάσιο της αξίας του εισιτηρίου. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται αναπροσαρμογή προς τα πάνω, τόσο για τα κανονικά όσο και για τα μειωμένα εισιτήρια, με στόχο την ενίσχυση της συμμόρφωσης των επιβατών.

Έτσι, ένας επιβάτης χωρίς εισιτήριο απλής διαδρομής αξίας 1,20 ευρώ καταβάλλει σήμερα 72 ευρώ, ενώ οι δικαιούχοι μειωμένου εισιτηρίου αξίας 0,50 ευρώ πληρώνουν 30 ευρώ. Εφόσον προχωρήσει η προτεινόμενη αύξηση, το πρόστιμο θα μπορούσε να διαμορφωθεί περίπου στα 100 ευρώ (περίπου 40% πάνω) για το κανονικό εισιτήριο και στα 50 ευρώ (περίπου 66% πάνω) για το μειωμένο.

Υπενθυμίζεται ότι τα πρόστιμα καταβάλλονται μειωμένα κατά 50% όταν εξοφλούνται άμεσα κατά την επιβολή τους ή εντός δέκα ημερών από τη βεβαίωσή τους. Το μέτρο αυτό παραμένει σε ισχύ και αποτελεί κίνητρο για την ταχεία τακτοποίηση των παραβάσεων.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο μείωσης του προστίμου εφόσον ο παραβάτης προχωρήσει στην αγορά κάρτας απεριορίστων διαδρομών μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μετά την παράβαση, ενθαρρύνοντας έτσι τη συνεπή χρήση των μέσων.

Οι αλλαγές βρίσκονται ακόμη υπό επεξεργασία και δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Το μήνυμα, ωστόσο, είναι ξεκάθαρο, η μετακίνηση χωρίς εισιτήριο θα γίνει ακριβότερη, καθώς η πολιτεία επιδιώκει να ενισχύσει την τήρηση των κανόνων στα μέσα μαζικής μεταφοράς.