Ο ΟΑΣΑ παρέχει σε συγκεκριμένες κατηγορίες επιβατών το δικαίωμα να μετακινούνται στα μέσα μαζικής μεταφοράς της αρμοδιότητάς του, με πλήρη ή μερική απαλλαγή από το εισιτήριο. Το μέτρο αυτό αφορά κοινωνικές ομάδες που προστατεύονται από την πολιτεία και καθορίζεται από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Οι κατηγορίες προσώπων που δικαιούνται δωρεάν ή μειωμένο κόμιστρο ορίζονται βάσει νόμου και σχετικών αποφάσεων του Υπουργείου Μεταφορών.

Δωρεάν μετακινήσεις

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Οργανισμού, δικαίωμα δωρεάν μετακίνησης έχουν:

Άνεργοι που κατοικούν μόνιμα στην Περιφέρεια Αττικής (εκτός της Π.Ε. Νήσων)

Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%

Μαθητές δημόσιων σχολείων που διαμένουν σε απόσταση από τη σχολική μονάδα φοίτησης

Οπλίτες θητείας και δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων

Ανάπηροι πολέμου και ειρηνικής περιόδου

Ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, των Συνοριακών Φυλάκων και των Ειδικών Φρουρών

Ένστολο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος (μόνιμοι και πενταετούς υποχρέωσης)

Ένστολοι και δόκιμοι του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής

Παιδιά κάτω των έξι ετών

Μειωμένα εισιτήρια

Με μειωμένο κόμιστρο μπορούν να μετακινούνται:

Φοιτητές της Δημόσιας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Φοιτητές Πανεπιστημίων του εξωτερικού έως 25 ετών, με επίδειξη ισχύουσας φοιτητικής ταυτότητας και διαβατηρίου ή ταυτότητας

Σπουδαστές Δημόσιων Ι.Ε.Κ. έως 22 ετών

Φοιτητές ή σπουδαστές δημοσίων σχολών που υπάγονται στα Υπουργεία Πολιτισμού, Άμυνας, Ναυτιλίας, Εργασίας, Υγείας και Τουρισμού

Πολύτεκνοι γονείς και τα μέλη των οικογενειών τους

Παιδιά ηλικίας 7 έως 12 ετών

Νέοι ηλικίας 13 έως 18 ετών

Άτομα άνω των 65 ετών

Τρόπος πιστοποίησης

Όπως αναφέρει ο ΟΑΣΑ στην επίσημη ιστοσελίδα του, το δικαίωμα μετακίνησης με πλήρη απαλλαγή ή με μειωμένο κόμιστρο στα μέσα των εταιρειών Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. πιστοποιείται αποκλειστικά μέσω της Προσωποποιημένης Κάρτας που εκδίδεται από τον Οργανισμό.

Κατά τον έλεγχο κομίστρου, οι επιβάτες ενδέχεται να χρειαστεί να επιδείξουν επιπλέον δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ιδιότητά τους, όπως ακαδημαϊκή ταυτότητα ή βεβαίωση πολυτεκνικού δικαιώματος.