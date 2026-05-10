Η Πρεσβεία της Ελλάδας στην Αυστρία διοργάνωσε το Σάββατο 9 Μαΐου 2026 εκδήλωση προς τιμήν του Ακύλα και της ελληνικής αποστολής που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον 70ό Διαγωνισμό της Eurovision, λίγες ημέρες πριν από την εμφάνισή τους στη σκηνή του Wiener Stadthalle.

Ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Αυστρία, Γεώργιος Ηλιόπουλος, και η κα Ανθούσσα Διακοπούλου υποδέχθηκαν θερμά την ελληνική αποστολή σε μια βραδιά αφιερωμένη στη φετινή συμμετοχή της Ελλάδας, με στόχο να τιμηθεί η δημιουργική προσπάθεια και η καλλιτεχνική παρουσία της χώρας στον ευρωπαϊκό θεσμό.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο κ. Ηλιόπουλος τόνισε ότι η Eurovision αποτελεί «μια μεγάλη ευρωπαϊκή γιορτή και ένα σημείο συνάντησης ανθρώπων, γλωσσών, ήχων και πολιτισμών». Παράλληλα, χαρακτήρισε τη συμμετοχή του Ακύλα «σύγχρονη, δυναμική, με ηλεκτρονικό παλμό, αλλά και με προσωπική φωνή και καθαρό καλλιτεχνικό στίγμα», εκφράζοντας τα συγχαρητήριά του σε όλους όσοι συνέβαλαν στην προετοιμασία.

Από την πλευρά του, ο Ακύλας δήλωσε συγκινημένος για τη θερμή υποδοχή στην Πρεσβεία, αναφέροντας: «Νιώθω ευλογημένος που εκπροσωπώ την Ελλάδα και θα δώσω το 100% του εαυτού μου. Είναι χαρά μου που συνεργάζομαι με αυτήν την υπέροχη ομάδα».

Το πρωί της ίδιας ημέρας, ο Ακύλας επισκέφθηκε τη Μητρόπολη Αυστρίας και την Ελληνική Εθνική Σχολή της Βιέννης. Εκεί συναντήθηκε με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αυστρίας, υπέρτιμο και έξαρχο Ουγγαρίας και Μεσευρώπης, κ. Αρσένιο, ο οποίος ευχήθηκε στην ελληνική αποστολή καλή επιτυχία στον φετινό διαγωνισμό.

Ο Ακύλας είχε επίσης την ευκαιρία να συνομιλήσει και να φωτογραφηθεί με τους μικρούς μαθητές της σχολής, τραγουδώντας μαζί τους και προσφέροντάς τους το χαρακτηριστικό σκουφάκι «Ferto», σε μια ζεστή και ανθρώπινη στιγμή πριν από τη μεγάλη εμφάνιση στη σκηνή της Eurovision.