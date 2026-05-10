Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ έως τις 4 το απόγευμα σε πολλούς δήμους της Αττικής, καθώς ολοκληρώνεται σήμερα ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος «ΔΕΗ Tour Of Hellas 2026», που ξεκίνησε στις 6 Μαΐου από τα Ιωάννινα.

Οι ποδηλάτες αναμένεται να εκκινήσουν από τον Πειραιά και να διασχίσουν ολόκληρη την παραλιακή ζώνη, περνώντας από περιοχές της νότιας και ανατολικής Αττικής.

Ο αγώνας θα τερματίσει στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Συντάγματος. Μετά τις απονομές, θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με τη συμμετοχή πολλών καλλιτεχνών, ολοκληρώνοντας τη γιορτή του ποδηλατισμού.

Κυκλοφοριακές διακοπές στον Δήμο Αθηναίων

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Τροχαίας, προβλέπεται σταδιακή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων (περιλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο., με εξαίρεση τα οχήματα έκτακτης ανάγκης και των διοργανωτών) και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης από τις 06:00 έως τις 16:00 στις παρακάτω λεωφόρους, οδούς και πλατείες: