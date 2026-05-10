Αισιόδοξα μηνύματα στέλνουν τα αποτελέσματα των φετινών βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων για την ΕΥΔΑΠ, καθώς τα αποθέματα στους ταμιευτήρες αυξήθηκαν σημαντικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο φράγμα του Μόρνου το νερό κάλυψε εκ νέου το χωριό Κάλιο, προσφέροντας πολύτιμη ανάσα στο υδροδοτικό σύστημα της Αττικής.

Η διαχείριση του νερού παραμένει καθοριστική πρόκληση για την επιβίωση, την οικονομία και τη γεωπολιτική σταθερότητα. Η κλιματική αλλαγή έχει καταστήσει τον κύκλο του νερού απρόβλεπτο, με περιόδους ξηρασίας να εναλλάσσονται με ακραία πλημμυρικά φαινόμενα. Έτσι, η ορθολογική αποθήκευση και διαχείριση του νερού αποτελεί πλέον ζήτημα εθνικής ασφάλειας.

Η «απειλή της λειψυδρίας» δεν είναι θεωρητική αλλά πραγματικότητα για πολλές περιοχές του πλανήτη, συμπεριλαμβανομένης της Μεσογείου. Και στην Ελλάδα, παρά τη βελτίωση των αποθεμάτων της ΕΥΔΑΠ, η απόσταση από τα επίπεδα ασφαλείας προηγούμενων ετών παραμένει αισθητή.

Η πρόσβαση σε καθαρό νερό αποτελεί θεμέλιο της δημόσιας υγείας, ενώ η στρατηγική της ΕΥΔΑΠ —όπως τονίζουν στελέχη της εταιρείας— στοχεύει στην εξισορρόπηση φαινομενικά αντιφατικών στόχων: προσιτότητα, επάρκεια και βιωσιμότητα.

Σύμφωνα με τους ίδιους, η ΕΥΔΑΠ δεσμεύεται να διατηρεί το νερό οικονομικά προσβάσιμο, γεγονός που αποδεικνύεται από το ότι παραμένει ένα από τα φθηνότερα στην Ευρώπη. Παράλληλα, η ανάγκη για έργα που θα διασφαλίσουν τη μακροχρόνια βιωσιμότητα του συστήματος είναι άμεση και επιτακτική.

Επενδυτικό πρόγραμμα 2,5 δισ. ευρώ για τη δεκαετία 2025–2034

Στο επίκεντρο της στρατηγικής της ΕΥΔΑΠ βρίσκεται ένα εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 2,5 δισ. ευρώ, που στοχεύει στον συνολικό μετασχηματισμό του υδροδοτικού μοντέλου της Αττικής. Η προσέγγιση βασίζεται στις αρχές της κυκλικής οικονομίας και στη θωράκιση των υποδομών απέναντι στις αυξανόμενες πιέσεις στα υδατικά αποθέματα.

Το ένα τρίτο των επενδύσεων αφορά έργα ύδρευσης, όπως η ανακαίνιση υποδομών, η κατασκευή νέων αγωγών σε περιοχές της Δυτικής Αττικής και των νοτίων προαστίων, καθώς και η εγκατάσταση «έξυπνων» υδρομέτρων. Τα νέα αυτά δίκτυα θα ανιχνεύουν διαρροές πριν αυτές γίνουν αντιληπτές, μειώνοντας την απώλεια πόρων.

Με επενδύσεις στην τεχνολογία, στους ανθρώπους και στις υποδομές, η ΕΥΔΑΠ —όπως σημειώνουν τα στελέχη της— διασφαλίζει ένα μέλλον βιώσιμης ανάπτυξης, τεχνικής υπεροχής και οικονομικής σταθερότητας.

Η μετάβαση στην κυκλική οικονομία

Η σημασία του νερού σήμερα επιβάλλει τη μετάβαση από το γραμμικό μοντέλο «λήψη-χρήση-απόρριψη» στο μοντέλο της κυκλικής οικονομίας, που προβλέπει την επαναχρησιμοποίηση νερού μέσω επεξεργασίας λυμάτων, ώστε να αξιοποιείται για άρδευση και βιομηχανική χρήση.

Η βιωσιμότητα παραμένει βασικός πυλώνας της στρατηγικής της ΕΥΔΑΠ, η οποία συνεχίζει να επιδιώκει σημαντικά επιτεύγματα μέσα από δράσεις που ευθυγραμμίζονται με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης.

Το 2026 ως ορόσημο για τη νέα αναπτυξιακή φάση

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Χάρης Σαχίνης, στην πρόσφατη παρουσίαση των αποτελεσμάτων, υπογράμμισε ότι «το 2025 αποτέλεσε μεταβατική χρονιά καθώς για πρώτη φορά εφαρμόζεται ρυθμιστικό πλαίσιο, το οποίο από το 2026 θα διασφαλίζει την ανάκτηση του κόστους και την εύλογη απόδοση των επενδύσεων, δημιουργώντας αυξημένη ορατότητα και σταθερότητα».

Όπως πρόσθεσε, «με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, ένα απαιτητικό επενδυτικό πρόγραμμα και σαφές ρυθμιστικό περιβάλλον, η ΕΥΔΑΠ εισέρχεται σε μια νέα φάση ανάπτυξης, με στόχο τη βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων προς όφελος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος».

Ο κ. Σαχίνης επισημαίνει ότι η ΕΥΔΑΠ παραμένει υπεύθυνη για την αδιάλειπτη παροχή ποιοτικά ανώτερου και οικονομικά προσιτού νερού στην Αττική, υπογραμμίζοντας τη σημασία της επαναχρησιμοποίησης, ειδικά σε συνθήκες κλιματικής αλλαγής και ανομβρίας.

Επαναχρησιμοποίηση νερού και καινοτομία

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις υποδομές αποχέτευσης της Ψυττάλειας, με στόχο την επαναχρησιμοποίηση νερού στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας. Η ΕΥΔΑΠ μετασχηματίζει σταδιακά το παραδοσιακό γραμμικό μοντέλο σε ένα κλειστό κύκλωμα αξιοποίησης του πόρου.

Με αιχμή τα νέα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων στην Ανατολική Αττική, που σχεδιάστηκαν με φιλοσοφία επαναχρησιμοποίησης, η πιλοτική μονάδα στο Μαρκόπουλο αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα καινοτομίας. Εκεί γίνεται επιτόπια επεξεργασία λυμάτων και παραγωγή ανακτημένου νερού υψηλής ποιότητας για άρδευση αστικού πρασίνου, εξοικονομώντας πολύτιμο πόσιμο νερό.