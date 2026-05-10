Η αφρικανική σκόνη καλύπτει και πάλι τη χώρα, με την ατμόσφαιρα να παραμένει επιβαρυμένη τις επόμενες ημέρες. Ο συνδυασμός με τον καλοκαιρινό καιρό αναμένεται να δυσκολέψει ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

Οι ειδικοί απευθύνουν συστάσεις στους πολίτες, ζητώντας περιορισμό των μετακινήσεων και αποφυγή έντονης σωματικής άσκησης σε εξωτερικούς χώρους. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Το φαινόμενο θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της Ελλάδας, με την Κρήτη και κυρίως τον νομό Χανίων να αναμένεται να παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη επιβάρυνση της ατμόσφαιρας κοντά στην επιφάνεια του εδάφους.

Οι συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα 100 μg/m³, επίπεδα που ενδέχεται να προκαλέσουν δυσφορία και αναπνευστικά προβλήματα, ειδικά σε άτομα με άσθμα, καρδιοαναπνευστικά νοσήματα, ηλικιωμένους και παιδιά.

Οι ειδικοί προτείνουν αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων, παραμονή σε κλειστούς χώρους όπου είναι δυνατόν και χρήση προστατευτικής μάσκας σε περιπτώσεις αυξημένης έκθεσης.

Περιοχές με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση

Η μεταφορά σαχαριανής σκόνης αναμένεται να επηρεάσει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα, με εντονότερη παρουσία σε:

– Κρήτη

– Πελοπόννησο

– Αττική

– Στερεά Ελλάδα

– Δυτική Ελλάδα

– Ήπειρο

– Θεσσαλία

Από την Κυριακή και κυρίως από τη Δευτέρα, οι νότιοι άνεμοι θα επαναφέρουν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στη χώρα. Αν και το φαινόμενο θα είναι ηπιότερο, η επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα ενδέχεται να διατηρηθεί έως και την Τρίτη.

Το AtmoHub επισημαίνει ότι η κατάσταση παρακολουθείται συνεχώς, ενώ δεν αποκλείεται η παρουσία σκόνης να συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για την Κυριακή 10 Μαΐου

Σχεδόν αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Τοπικές βροχές ή όμβροι αναμένονται, ενώ στα ορεινά ενδέχεται να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, όπου είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά, και θα διατηρηθεί πάνω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή, φτάνοντας τους 25-27 βαθμούς στα ηπειρωτικά και 23-26 στη νησιωτική χώρα.

Ο καιρός τη Δευτέρα 11 Μαΐου

Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Τοπικές βροχές ή όμβροι αναμένονται, ενώ δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, με πιθανότητα σχηματισμού ομίχλης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3-5, στα νότια πελάγη έως 7 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει υψηλή, φτάνοντας τους 26-30 βαθμούς στα ηπειρωτικά και έως 32 στην Κρήτη.

Ο καιρός την Τρίτη 12 Μαΐου

Αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά και τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τις πρωινές ώρες, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3-6, τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο, φτάνοντας κατά τόπους τους 32-33 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Ο καιρός την Τετάρτη 13 Μαΐου

Σχεδόν αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ορεινά, όπου πιθανώς θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Από το βράδυ, οι νεφώσεις θα αυξηθούν και σταδιακά θα επεκταθούν σε περισσότερες περιοχές.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί στα δυτικά και βόρειοι στα ανατολικά, 4-6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Ο καιρός την Πέμπτη 14 Μαΐου

Αυξημένες νεφώσεις το πρωί στο Αιγαίο με λίγες βροχές και γρήγορη βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι αίθριος, ενώ από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα βόρεια, με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 3-5 μποφόρ, στο νότιο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.