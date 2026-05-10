Ώρες αιχμής θύμίζει η Κηφισίας μετά το τέλος της συναυλίας των Metallica στο ΟΑΚΑ, καθώς σημειώνονται καθυστερήσεις και δυσχέρειες στην κυκλοφορία, τόσο στη λεωφόρο, όσο και σε άλλες κεντρικές οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας.

Αυτή την ώρα ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στη λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στο ρεύμα προς Αθήνα, από το ύψος του Αμαρουσίου έως τον Φάρο Ψυχικού. «Φρακαρισμένες» είναι οι συνοικιακές οδοί γύρω από το ΟΑΚΑ που οδηγούν και σε άλλες κυκλοφοριακές εναλλακτικές.

Σταδιακά τα προβλήματα στην κυκλοφορία αναμένεται να αυξηθούν και σε δρόμους πιο κοντά στο κέντρο της Αθήνας.

