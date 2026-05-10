Μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανακοινωθούν τα προσωρινά αποτελέσματα για το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2026-2027 της ΔΥΠΑ, σύμφωνα με πληροφορίες. Ο αριθμός των αιτήσεων ανήλθε στις 816.000, για συνολικά 300.000 vouchers και προϋπολογισμό που φτάνει τα 50 εκατ. ευρώ.

Αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της ΔΥΠΑ. Για όσους δεν υπάρχει λόγος αποκλεισμού εφαρμόζεται σύστημα μοριοδότησης, βάσει του οποίου θα κριθεί ποιοι θα λάβουν επιδότηση διαμονής και ακτοπλοϊκής μετακίνησης.

Από τη διαδικασία μοριοδότησης εξαιρούνται οι πολύτεκνοι γονείς που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής. Η εξαίρεση αφορά αποκλειστικά τους ίδιους τους γονείς και όχι τα τέκνα πολύτεκνων οικογενειών που υποβάλλουν αίτηση ως δικαιούχοι.

Μετά την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων θα ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής ενστάσεων. Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να καταθέσουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά μία μόνο ένσταση κατά των αποτελεσμάτων του προσωρινού Μητρώου Δικαιούχων και των Πινάκων Αποκλειομένων, μέσα στην προθεσμία που θα ορίσει η ΔΥΠΑ.

Τα vouchers του προγράμματος θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις 18 Μαΐου 2026 και για διάστημα δώδεκα μηνών. Κάθε επιταγή αντιστοιχεί σε μοναδικό αριθμό για κάθε δικαιούχο και ωφελούμενο μέλος, μέσω του οποίου επιδοτείται η διαμονή σε τουριστικά καταλύματα που συμμετέχουν στο Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ.

Διανυκτερεύσεις και ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν έως έξι διανυκτερεύσεις με μικρή ιδιωτική συμμετοχή, σε κατάλυμα της επιλογής τους κατόπιν συνεννόησης με τον πάροχο. Στα νησιά Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κως, Σάμος και Ρόδος προβλέπονται έως δέκα δωρεάν διανυκτερεύσεις χωρίς ιδιωτική συμμετοχή.

Στη Βόρεια Εύβοια, στον Έβρο και στη Θεσσαλία –με εξαίρεση τις Σποράδες– παρέχονται έως δώδεκα δωρεάν διανυκτερεύσεις χωρίς ιδιωτική συμμετοχή, καθώς για τις περιοχές αυτές ισχύει αυξημένη επιδότηση καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Οι τιμές επιδότησης αυξάνονται κατά 20% τον Αύγουστο, την περίοδο των Χριστουγέννων (15 Δεκεμβρίου 2026 έως 14 Ιανουαρίου 2027) και κατά το Πάσχα (23 Απριλίου έως 9 Μαΐου 2027).

Το πρόγραμμα καλύπτει και την ακτοπλοϊκή μετακίνηση. Η ιδιωτική συμμετοχή στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια ανέρχεται στο 25%, ενώ για τα άτομα με αναπηρία προβλέπεται πλήρης απαλλαγή, με δωρεάν μετακίνηση.

Το περιεχόμενο του Μητρώου Δικαιούχων

Στο προσωρινό Μητρώο Δικαιούχων και Ωφελουμένων θα αναγράφονται οι κωδικοί αίτησης των δικαιούχων που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα τέσσερα τελευταία ψηφία του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ τους, τα μόρια ανά κριτήριο, η συνολική μοριοδότηση και η σειρά κατάταξης.

Επίσης, θα εμφανίζονται τα αρχικά και τελικά γράμματα του ονοματεπωνύμου των ωφελούμενων μελών, τα τέσσερα τελευταία ψηφία του ΑΜΚΑ τους, καθώς και η ένδειξη για την έκδοση ή μη Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού. Όσοι δεν φέρουν σχετική ένδειξη δεν έχουν επιλεγεί για επιδότηση διαμονής και μετακίνησης.

Κανόνες σε περίπτωση ισοβαθμίας

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προηγείται ο δικαιούχος με περισσότερα μόρια στο πρώτο κριτήριο κατάταξης και στη συνέχεια στα επόμενα. Αν η ισοβαθμία παραμένει, λαμβάνεται υπόψη το χαμηλότερο οικογενειακό εισόδημα και, εφόσον συνεχίζεται, οι ημέρες ασφάλισης ή ανεργίας των προηγούμενων ετών.