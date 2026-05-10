Το Ισραήλ φέρεται να δημιούργησε μυστική στρατιωτική βάση στην έρημο του Ιράκ, για την υποστήριξη της αεροπορικής του εκστρατείας κατά του Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Wall Street Journal.

Η βάση, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η εφημερίδα —ανάμεσά τους και Αμερικανοί αξιωματούχοι—, χρησιμοποιήθηκε από ειδικές δυνάμεις και λειτούργησε ως κομβικό σημείο ανεφοδιασμού για την ισραηλινή πολεμική αεροπορία. Η εγκατάσταση δημιουργήθηκε εν γνώση των Ηνωμένων Πολιτειών, λίγο πριν από την έναρξη του κοινού αμερικανοϊσραηλινού πολέμου κατά του Ιράν, αναφέρει το δημοσίευμα. Στη βάση περιλαμβάνονταν επίσης ομάδες έρευνας και διάσωσης, έτοιμες να συνδράμουν σε περίπτωση κατάρριψης ισραηλινών αεροπλάνων.

Το πρακτορείο Reuters σημειώνει, ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες, ενώ δεν υπήρξε άμεση απάντηση από το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ σε σχετικό αίτημά του για σχολιασμό.

Η αποκάλυψη της βάσης

Η ύπαρξη της μυστικής βάσης φέρεται να κινδύνεψε να αποκαλυφθεί στις αρχές Μαρτίου, όταν ιρακινά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν, ότι τοπικός βοσκός ανέφερε ύποπτη στρατιωτική δραστηριότητα και κινήσεις ελικοπτέρων στην περιοχή. Ιρακινά στρατεύματα στάλθηκαν για να διερευνήσουν το περιστατικό, ωστόσο, σύμφωνα με την εφημερίδα, οι ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν αεροπορικές επιθέσεις για να τα κρατήσουν σε απόσταση και να αποτρέψουν την αποκάλυψη της τοποθεσίας.

Η αντίδραση της Βαγδάτης και ο ρόλος των ΗΠΑ

Όπως αναφέρει η Wall Street Journal, αργότερα τον Μάρτιο το Ιράκ υπέβαλε επίσημη καταγγελία στα Ηνωμένα Έθνη, στην οποία έκανε λόγο για επίθεση από ξένες δυνάμεις και αεροπορικά πλήγματα, αποδίδοντάς τα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, σύμφωνα με πρόσωπο που επικαλείται η εφημερίδα και είναι εξοικειωμένο με την υπόθεση, οι ΗΠΑ δεν είχαν καμία εμπλοκή στην επίθεση.