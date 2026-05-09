Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι θεωρεί πως η σύγκρουση στην Ουκρανία πλησιάζει στο τέλος της, εκφράζοντας αισιοδοξία για την πορεία των εξελίξεων.

«Πιστεύω ότι το ζήτημα φθάνει στο τέλος», ανέφερε ο Πούτιν σε δηλώσεις του προς δημοσιογράφους, αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τους Financial Times, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προετοιμάζονται για ενδεχόμενες συνομιλίες σχετικά με τη σύγκρουση. Ερωτηθείς αν θα ήταν διατεθειμένος να συμμετάσχει σε τέτοιες επαφές, ο ρώσος πρόεδρος απάντησε ότι προτιμά ως συνομιλητή τον πρώην καγκελάριο της Γερμανίας, Γκέρχαρντ Σρέντερ.

Το Κρεμλίνο είχε επισημάνει την περασμένη εβδομάδα ότι η πρωτοβουλία για επαναπροσέγγιση πρέπει να προέλθει από τους Ευρωπαίους, καθώς εκείνοι διέκοψαν τις επαφές με τη Μόσχα το 2022, μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Πούτιν πρόσθεσε ότι θα συναντηθεί με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μόνο όταν υπάρξει μια βιώσιμη ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η Ρωσία δεν έχει λάβει ακόμη καμία επίσημη πρόταση από την Ουκρανία σχετικά με την ανταλλαγή αιχμαλώτων, την οποία ανακοίνωσε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Η ουκρανική πλευρά θα πρέπει να απαντήσει στην πρόταση που έγινε από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει καμιά πρόταση», σημείωσε ο Πούτιν.

Αναφορές σε Ιράν και Αρμενία

Ο ρώσος πρόεδρος εξέφρασε επίσης την ελπίδα ότι η σύγκρουση με το Ιράν θα λήξει το συντομότερο δυνατόν, προειδοποιώντας ωστόσο ότι αν αυτό δεν συμβεί, «όλοι θα χάσουν».

Αναφερόμενος στην Αρμενία, ο Πούτιν υποστήριξε ότι θα ήταν «λογικό» να διεξαχθεί δημοψήφισμα σχετικά με την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδομένου ότι το Ερεβάν –παλιός σύμμαχος της Μόσχας– φιλοξένησε για πρώτη φορά ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής.

«Θα ήταν εντελώς λογικό να οργανωθεί ένα δημοψήφισμα και να ερωτηθούν οι αρμένιοι πολίτες ποια είναι η επιλογή τους. Από εκεί και πέρα, θα κάνουμε κι εμείς τη δική μας επιλογή», δήλωσε ο Πούτιν, σχολιάζοντας τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες της χώρας.