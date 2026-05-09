Οταν ανέλαβε αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας το 2018, ο πρώην υπουργός Οικονομικών της Ισπανίας Λουίς ντε Γκίντος νόμιζε ότι θα είχε μια ήρεμη θητεία. Ομως τα τελευταία 8 χρόνια ζήσαμε πανδημία, οικονομική κρίση, αύξηση πληθωρισμού, αύξηση επιτοκίων, την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, τη σύγκρουση με τις ΗΠΑ και τώρα την ενεργειακή κρίση. «Στην Ευρώπη, έχουμε επιτέλους πειστεί ότι πρέπει να είμαστε πιο αυτόνομοι και αυτό ξεκινά με την άμυνα, αν και εξαπλώνεται σε όλα – στην τεχνολογία, το cloud, την τεχνητή νοημοσύνη». Και η μετανάστευση; «Είναι απαραίτητη για την Ευρώπη, τη χρειάζεται η οικονομία μας. Υποστηρίζω τις εύτακτες μεταναστευτικές ροές και την αντιμετώπιση του κόστους για την αποφυγή του λαϊκισμού».

Πώς χρησιμοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη για να μάθει κανείς να μιλάει στις φάλαινες και γιατί η Νέα Ζηλανδία – μια χώρα με 4.000 περιβαλλοντικές ομάδες – είναι γεμάτη λάτρεις της φύσης που εξοντώνουν ζώα είναι δύο από τις εντυπωσιακές ιστορίες στο τελευταίο βιβλίο της, βραβευμένης με Πούλιτζερ, δημοσιογράφου Ελίζαμπεθ Κόλμπερτ. «Ζούμε σε μια ιδιαίτερη εποχή επειδή είναι δύσκολο να βρείτε μια άλλη όπου η αλλαγή συνέβαινε στην κλίμακα και με την ταχύτητα που συμβαίνει τώρα». Αν υλοποιηθεί το σχέδιο με την τεχνητή νοημοσύνη για να μπορέσουμε να καταλάβουμε και να μιλήσουμε στις φάλαινες φυσητήρες, τι θα τις ρωτούσε; «Αφού ζητήσω συγγνώμη για το κυνήγι τους, θα ρωτούσα πώς είναι η ζωή κάτω από το νερό».

Την πρώτη Δευτέρα του Μαΐου, εδώ και οκτώ δεκαετίες, διασημότητες συγκεντρώνονται με όμορφα ρούχα και μηνύματα για τη συζήτηση μεταξύ τέχνης και μόδας. Ομως το φετινό γκαλά του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης στη Νέα Υόρκη θα μείνει στην ιστορία για κάτι πιο σημαντικό και κομβικό: για το πώς ο πλούτος, που αλλάζει έκφραση με κάθε γενιά, μπορεί να μετατρέψει το αφήγημα και να κυριαρχήσει στον πολιτισμό. Ο μεγιστάνας Τζεφ Μπέζος και η σύζυγός του Λόρεν ως προσωπικοί χορηγοί του γκαλά, είχαν συνεισφορά μεταξύ 6 και 10 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο διεθνής Τύπος είδε την εμπλοκή τους ως ένα σημείο καμπής σε μια νέα εποχή δισεκατομμυριούχων που αναζητούν ορατότητα και δημόσια εξουσία.

Πρόκειται για ένα καθηλωτικό βίντεο, που σε βυθίζει χωρίς να το καταλάβεις στη γλώσσα της εφηβικής οργής, αυτό τον κόσμο όπου διογκώνεται η βία σε αναζήτηση ταυτότητας και ανάγκης να ανήκεις κάπου. Το βίντεο Storm σε μουσική του Γιανγκ Λιν και σκηνοθεσία του ιδιοφυούς Ρομέν Γαβρά καταγράφει μαθητές να κινούνται σε ένα περιβάλλον (που θεωρητικά είναι οικοτροφείο) χωρίς όρια, με βίαια ξεσπάσματα και μια παράξενη αίσθηση τελετουργίας πάνω στα πιο ζωώδη ένστικτά μας. Η κορύφωση με τη χορογραφία σχεδόν σε υπνωτίζει – εκεί το χάος γίνεται χορός και αποκαθίσταται η σύνδεση. Χωρίς ενήλικους, χωρίς κανόνες το ερώτημα είναι στο πώς θα χρησιμοποιήσει η ομάδα την οργή της: στο μαζί ή στο χώρια και τη βία.