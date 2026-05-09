Λιγότερο από 48 ώρες μας χωρίζουν από τη στιγμή που το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο θα εξετάσει το ζήτημα της ανανέωσης ή μη των τριών ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων, που έχει προκαλέσει σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση, πολλές διφορούμενες αναλύσεις, αλλά και την σκληρή αντίδραση της Λάουρα Κοβέσι. Θυμίζω τι έχει προηγηθεί: Οι τρεις εισαγγελικοί λειτουργοί, η Πόπη Παπανδρέου, ο Διονύσης Μουζάκης και η Χαρίκλεια Θάνου, έχουν ήδη κερδίσει «ψήφο» εμπιστοσύνης από το Κολέγιο των Ευρωπαίων που ομόφωνα ενέκρινε την ανανέωση της θητείας τους. Το έργο τους έχει δημόσια εξάρει η Κοβέσι, ενώ, εξ όσων πληροφορούμαι, τη συνέχιση της συνεργασίας τους επιθυμεί και ο διάδοχός της, ο Γερμανός Αντρές Ρίτερ, ο οποίος θα αναλάβει επικεφαλής της EPPO τον Νοέμβριο.

Τι θα συμβεί τώρα; Μαθαίνω ότι οι τρεις έλληνες εισαγγελείς έχουν κληθεί να εμφανιστούν ενώπιον του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου στην κρίσιμη συνεδρίαση τη Δευτέρα. Η διαδικασία μάλιστα, από ό,τι μου λένε, συμπίπτει χρονικά και με την αποστολή των κλήσεων για ανάκριση στους «γαλάζιους» βουλευτές που ελέγχονται για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η απόφαση του Συμβουλίου, μπορεί να μην ανακοινωθεί αυθημερόν, αλλά είμαστε πολύ κοντά. Πάντως, η Κοβέσι, ερωτηθείσα τι θα πει και τι θα πράξει εάν οι θητείες δεν ανανεωθούν, απάντησε, χωρίς να σηκώνει κουβέντα, ότι θα πει στην Ελλάδα να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Κάλπες για τους δικαστές

Είμαστε, επίσης, πολύ κοντά χρονικά και στην έναρξη των διαδικασιών για την αλλαγή της ηγεσίας του Αρείου Πάγου. Σύντομα θα στηθούν για δεύτερη φορά οι «κάλπες» στον Αρειο Πάγο, προκειμένου οι ανώτατοι δικαστές και εισαγγελείς να ψηφίσουν τα πρόσωπα που προτείνουν για την επόμενη ηγεσία, καθώς στο τέλος Ιουνίου αποχωρούν, λόγω συμπληρώσεως ορίου ηλικίας, τόσο η πρόεδρος του ανώτατου δικαστηρίου, Αναστασία Παπαδοπούλου, όσο και ο εισαγγελέας, ο Κωνσταντίνος Τζαβέλλας. Είναι η δεύτερη φορά που εφαρμόζεται ο νόμος που δίνει δικαίωμα ψήφου στους ανώτατους δικαστές στη διαδικασία για την ανάδειξη ηγεσίας. Ονόματα ακούγονται διάφορα, όπως και φαβορί. Αλλά κάθε φορά η αποτύπωση του αποτελέσματος του δικαστικού σώματος έχει τη δική του αξία, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι την τελική επιλογή την έχει ακόμη, αποκλειστικά, το Υπουργικό Συμβούλιο.

Εξασφαλίσεις

Να επισημάνω, πάντως, είναι ότι όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι η κυβέρνηση θα προτιμήσει να επιλέξει πρόεδρο και εισαγγελέα των οποίων η θητεία δεν θα λήγει σύντομα, μέσα σε έναν χρόνο, όπως έκανε πέρυσι. Προτιμά να εξασφαλίσει την ηγεσία του ανώτατου δικαστηρίου για περισσότερα χρόνια. Διότι, καταλαβαίνετε, υπάρχουν ανοιχτές υποθέσεις, μεσολαβούν δικογραφίες, εκλογές…

Τα email του Σπίρτζη

Δεν διακρίνω ιδιαίτερη αισιοδοξία για τον χειρισμό από τον Αρειο Πάγο των στοιχείων που κατέθεσε χθες ο Χρήστος Σπίρτζης για τις υποκλοπές, παρότι δεν τα λες και ασήμαντα. Ο Σπίρτζης, μεταξύ άλλων, προσκόμισε email της περιόδου 2016-2019, όταν ήταν υπουργός Μεταφορών, στα οποία απέκτησαν πρόσβαση οι χειριστές του Predator. Ενδεικτικά, το πρώτο email φέρει ημερομηνία 17 Οκτωβρίου 2016 και αφορά «θέματα που αφορούν στον νόμο της Αεροπορίας», με παραλήπτη τον τότε εκπρόσωπο της τρόικας Ντέκλαν Κοστέλο. Ζήτημα για το οποίο είχαν συναρμοδιότητες τα υπουργεία Αμυνας και Εξωτερικών. Ενα άλλο με ημερομηνία 20 Ιανουαρίου 2017 περιείχε «απόρρητο τηλεγράφημα της ελληνικής πρεσβείας στο Αμπου Ντάμπι, αναφορικά με την εγκαθίδρυση νέας γραμμής αεροπορικής σύνδεσης Ντουμπάι – Νέα Υόρκη μέσω Αθήνας και προβλήματα που έχουν ανακύψει».

Ο Λιβάνιος δεν παρενέβη

Την είδηση ότι το υπουργείο Εσωτερικών θα κάνει πειθαρχική έρευνα για την ορκωμοσία του δημοτικού συμβούλου Πέτρου Κωνσταντίνου, μετέδωσε χθες ως… ρεπόρτερ ο Αδωνις Γεωργιάδης, στρεφόμενος κατά του Χάρη Δούκα που το δέχθηκε. «Σας διαβεβαιώ», είπε, «το υπουργείο Εσωτερικών και ο κ. Λιβάνιος έχει κάνει τις δέουσες πειθαρχικές ενέργειες για να ερευνηθεί τι ακριβώς προβλέπεται σε αυτή την περίπτωση». Είπα, λοιπόν, να κάνω κι εγώ ρεπορτάζ και αρμοδίως με διαβεβαίωσαν πως δεν τίθεται ζήτημα παρέμβασης του υπουργείου Εσωτερικών, ούτε αρμοδιότητες «πειθαρχικού» υπάρχουν. Το θέμα έφτασε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση από μια ανεξάρτητη (της Ακρας Δεξιάς) δημοτική σύμβουλο ονόματι Ελένη Παπαδοπούλου, που κατέθεσε αίτηση ακύρωσης της ορκωμοσίας Κωνσταντίνου. Οπως μου εξήγησαν, όμως, δεν απαγορεύεται να κάνει όποιος θέλει και την πολιτική δήλωσή του, αρκεί να αναγνώσει και τον όρκο που υπογράφει. Κοινώς, το πολύ πολύ, αν δεν τον διάβασε, να ξαναγίνει η ορκωμοσία.

Ψάχνοντας πυξίδες

Από το Χαλάνδρι ξεκινάει τη Δευτέρα ο νέος κύκλος των πολιτικών παρεμβάσεων του Αλέξη Τσίπρα για την «κυβερνώσα Αριστερά». Παράλληλα, έχει ξεκινήσει η σεναριολογία για το όνομα του νέου κόμματος. Για το οποίο έχει ακουστεί πολύ η «Πυξίδα». Μια πυξίδα υπήρχε ως φόντο στο Παλλάς, μια πυξίδα έκαναν δώρο στο Ηράκλειο στον Τσίπρα, «Νέα Πυξίδα» λέγονται τα τοπικά γκρουπ αυτο-οργάνωσης στα social media. Μια λεπτομέρεια: οι παλιοί γνωρίζουν ότι ήταν ο Κώστας Λαλιώτης που εισήγαγε τη λέξη αυτή ως πολιτικό όρο με το ομότιτλο βιβλίο του. Οπως λέει, άλλωστε, και ο ίδιος, «οι Λέξεις και τα Σύμβολα με τη σημειολογία τους έχουν […] και την ιστορική-πολιτική εγγραφή τους». Φαίνεται πάντως ότι δεν θα χρειαστεί να τσακωθούν για την πατρότητα της «Πυξίδας». Διότι η πληροφόρηση μου λέει ότι το όνομα του κόμματος Τσίπρα θα είναι άλλο.

Ο Ανδρουλάκης «ζυγίζει» μια πρόταση μομφής

Μια άλλη έκφραση από τα παλιά, το «σκληρό ροκ», θυμίζει η στάση του ΠΑΣΟΚ το τελευταίο διάστημα, ιδίως στα θέματα των θεσμών. Ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας χθες στο συνέδριο της «Ημερησίας», άφησε ανοιχτή την πιθανότητα άρσης εμπιστοσύνης στο πρόσωπο του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, σε περίπτωση που δεχτεί η ψηφοφορία για την Εξεταστική των υποκλοπών να γίνει με στόχο τον απόλυτο αριθμό βουλευτών (151) για λόγους εθνικής ασφάλειας, οι οποίοι δεν συνέτρεχαν το 2022 ούτε υπήρξαν επαρκείς, προφανώς, για να κάνει έρευνα εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. «Στο Μέγαρο Μαξίμου έχει οργανωθεί συμμορία υπό τον Πρωθυπουργό, που αλώνει τους θεσμούς, που δημιουργεί συνθήκες παρακμής στο κράτος δικαίου», είπε ο Ανδρουλάκης, προσθέτοντας «η Δημοκρατία πριν από δεκαετίες ένιωθε απειλή με τανκς και τσεκούρια. Τώρα η Δημοκρατία απειλείται από την καθημερινή της διάβρωση, από ηγέτες που έχουν στόχο την εξουσία για την εξουσία, με την ανοχή όλων εμάς».