Τα χθεσινά απόνερα της συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ φαίνεται πως γαλβάνισαν την αποφασιστικότητα του Μεγάρου Μαξίμου να κλείσουν όλες οι ανοιχτές υποθέσεις με συνοπτικές διαδικασίες. Ως προς το αίτημα για εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές, το πιθανότερο σενάριο παραμένει η αναγωγή του στο άρθρο του Κανονισμού της Βουλής που αφορά υποθέσεις που άπτονται της εθνικής ασφάλειας. Θα επικαλεστούν, δηλαδή, την κατασκοπεία που αρνήθηκε να ερευνήσει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου… Μεγαλύτερο πονοκέφαλο, ωστόσο, προκαλεί το αρκτικόλεξο «ΟΠΕΚΕΠΕ». Πρώτος ο Παύλος Μαρινάκης και έπειτα, ακόμη πιο επίσημα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχουν από ημέρες προεξοφλήσει την απόρριψη της σύστασης Προανακριτικής, μετά και τις επικοινωνίες του Πρωθυπουργού με τους Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Σήμερα μοιάζει να έχει «γυρίσει» το κλίμα και στους βουλευτές που ήταν ενοχλημένοι. Υπάρχουν αλληλοκαρφώματα και παραμένει η δυσαρέσκεια για την όλη διαχείριση, αλλά τα νεύρα μοιάζουν να έχουν ηρεμήσει. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι στο Μαξίμου τελείωσε η ανασφάλεια για τη μυστική ψηφοφορία. Διότι το κλίμα θεωρείται εύθραυστο.

Ενα λάθος αρκεί

Ο φόβος, που λέτε, είναι ότι μια λάθος δήλωση υπουργού θα είναι αρκετή για να εκνευρίσει και πάλι τους ευέξαπτους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας που είχαν θυμώσει για το γεγονός ότι οι κυβερνώντες πέφτουν στα μαλακά, ενώ για τους βουλευτές ψήφισαν την άρση ασυλίας σαν στρατιωτάκια. Μην πέσετε από τα σύννεφα αν δούμε το Μαξίμου να επιστρατεύει ξανά την πατέντα της επιστολικής ψήφου, όπως είχε γίνει με τη σχετική ψηφοφορία για τους Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη. Δεν θέλουν να το ξανακάνουν και εύχονται να μη χρειαστεί. Αλλά, αν κριθεί απαραίτητο, δεν θα διστάσουν να το κάνουν. Το έφερε στο προσκήνιο και ο Γιώργος Βλάχος στη χθεσινή συνεδρίαση, υπενθυμίζοντας στον Μητσοτάκη τη δυσαρέσκεια για εκείνους τους χειρισμούς και προειδοποιώντας, εμμέσως πλην σαφώς, να μην επαναληφθεί.

Μια συνύπαρξη για νομικό μπρα ντε φερ

Αύριο το πρωί στη Θεσσαλονίκη ο Επιστημονικός Σύνδεσμος Δικηγόρων «Οι Ποινικολόγοι» οργανώνει εκδήλωση που θα συζητηθεί. Αφενός θα υπάρξει ακόμη μία βράβευση του Ευάγγελου Βενιζέλου που θα συνοδευτεί και με ομιλία του, με θέμα «Η ποινική δίκη ως πεδίο δοκιμασίας του κράτους δικαίου». Ο τίτλος και μόνο προμηνύει νέα, ηχηρά πυρά κατά της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των θεσμών και τη διαχείριση των σκανδάλων. Ρίχνοντας μια ματιά στο πρόγραμμα, όμως, παρατήρησα ότι στην ίδια εκδήλωση θα βρίσκεται και ο Αχιλλέας Ζήσης, ο πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου που, ως γνωστόν, είχε αναλάβει την πρώτη έρευνα για τις υποκλοπές και, αφού τις υποβάθμισε σε απλά πλημμελήματα, κατόπιν έβαλε στο αρχείο την υπόθεση της κάρτας που πλήρωνε τα SMS του Predator. Διερωτώμαι τι σχόλια και αντιδράσεις θα ακουστούν από το νομικό κοινό της εκδήλωσης όταν η θεωρία περί κράτους δικαίου συναντήσει την… πράξη.

Δεν σκοτίστηκε

Στο μεταξύ, τις εξελίξεις στις υποκλοπές θέλησε να σχολιάσει ο Ανδρέας Λοβέρδος, ο οποίος, αν και θύμα των παράνομων παρακολουθήσεων με το Predator, δήλωσε πως «σκοτίστηκε» για το θέμα. Ανέφερε δε (Σκάι) πως δεν έχει κάτι να κρύψει, οπότε ξεκαθάρισε κιόλας ότι δεν προτίθεται να υποβάλει μηνύσεις, παρότι αναγνωρίζει ότι είναι αδίκημα. Ανέτρεξα, βέβαια, σε παλιές δηλώσεις του για τις υποκλοπές, τότε που ήταν ακόμη στο ΠΑΣΟΚ, και οφείλω να αναφέρω πως δεν ύψωνε τους τόνους ούτε τότε, αν και υποστήριζε ότι είναι θεσμικό ζήτημα για το οποίο πρέπει να δοθούν θεσμικές απαντήσεις.

Για μια θέση στη μαρκίζα

Η σημερινή συνάντηση του Νίκου Χριστοδουλίδη με τον τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν πραγματοποιείται υπό την άβολη σκιά των δηλώσεων του τελευταίου για το… πρωτόκολλο. Ειδικότερα, ο Ερχιουρμάν εξέφρασε μια κάποια δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης αναφέρεται στον Χριστοδουλίδη ως «πρόεδρο Χριστοδουλίδη», όταν παρακάθονται στις συνομιλίες ως ηγέτες των δύο κοινοτήτων. Το περιστατικό έτυχε ιδιαίτερα σκωπτικού σχολιασμού στις ελεύθερες περιοχές, όπου δεν διέλαθε την προσοχή κανενός ότι η ενόχληση Ερχιουρμάν για το πώς μιλάει ο εκπρόσωπος συνέπεσε με την άτυπη Σύνοδο Κορυφής του Συμβουλίου της ΕΕ στη Λευκωσία. Οπου «πρόεδρο της Κύπρου» αποκαλούσαν τον Χριστοδουλίδη και οι 33 ηγέτες της ΕΕ και της Μέσης Ανατολής που παρέστησαν. Η επαναλαμβανόμενη, περί όνου σκιάς, ενόχληση Ερχιουρμάν οδήγησε πολλούς να διερωτώνται εάν το επόμενο ξέσπασμα θα είναι με αφορμή τη Γιουροβίζιον…