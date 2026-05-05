Επανέρχομαι στο ζήτημα των ανεξάρτητων Αρχών, που τόσο μεγάλη κόντρα άνοιξε μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ. Διότι προκαλεί εντύπωση ότι το Μαξίμου δεν έχει κάνει καν τον κόπο να καταθέσει πρόταση για διάδοχο του Χρήστου Ράμμου, για τη θέση του προέδρου της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών. Οι πηγές μου εκτιμούν πως μάλλον τους αρκεί να εκτελεί χρέη προεδρεύοντος ο αντιπρόεδρος Γεώργιος Μπακάλης. Προσπαθώντας να ερμηνεύσω το γιατί, έμαθα δύο νέες πληροφορίες που συμπληρώνουν την εικόνα της διαχείρισης του σκανδάλου. Η πρώτη αφορά τη δράση του ελληνικού τμήματος της Intellexa και μετά την αποκάλυψη των υποκλοπών, ένα ζήτημα που το Μονομελές Πλημμελειοδικείο είχε ζητήσει να διερευνηθεί περαιτέρω πριν το ξαναστείλει στο αρχείο ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας. Πληροφορούμαι, λοιπόν, πως μια από τις αρμοδιότητες της ΑΔΑΕ είναι να πηγαίνει σε διεθνή συνέδρια και εκθέσεις όπου παρουσιάζονται προϊόντα σαν της Intellexa και να καταγράφουν όσα εκθέματα αφορούν το έργο της Αρχής. Από τις εκθέσεις αυτές όμως τα τελευταία χρόνια απουσιάζουν εντελώς τα προϊόντα του Ταλ Ντίλιαν και της Intellexa. Τυχαίο; Μάλλον όχι.

Τη βρήκαν στο Ντουμπάι, την «έχασαν» στο Παρίσι

Κλιμάκιο της ΑΔΑΕ είχε μεταβεί σε μια τέτοια έκθεση στο Ντουμπάι το 2023 (αφού είχε αποκαλυφθεί η στοχοποίηση Ανδρουλάκη) και είδε εκεί την Intellexa να διαφημίζει την πραμάτεια της, ισχυριζόμενη ότι έχει βάση στην Ελλάδα και – το κρισιμότερο – ότι πουλάει μόνο σε κυβερνήσεις και κρατικές υπηρεσίες ασφαλείας. Στις πιο πρόσφατες εκθέσεις, όμως, στις ΗΠΑ, στη Σιγκαπούρη και στο Παρίσι, τα στελέχη της ΑΔΑΕ που πήγαν δεν πρόσεξαν, όπως είπαν, να υπάρχουν στελέχη της Intellexa εκεί. Πηγές μου, όμως, που βρίσκονταν εκεί με πληροφορούν ότι η εταιρεία ήταν παρούσα…

Οταν ο ελεγκτής στηρίζει τον ελεγχόμενο

Γιατί, όμως, βρίσκεται στο παρασκήνιο της κόντρας η ΑΔΑΕ; Γιατί είναι η Αρχή που πρέπει να ελέγχει, υποτίθεται, την ΕΥΠ. Για παράδειγμα, η πρόσφατη απάντηση του Δημοσίου στην προσφυγή που κατέθεσε ο Ανδρουλάκης, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (ΕΔΔΑ), φωτίζει αντιφατικές πτυχές της υπόθεσης. Με βάση όσα είχε πει η ΕΥΠ στην ΑΔΑΕ, ο φάκελος της παρακολούθησης Ανδρουλάκη είχε καταστραφεί. Στην απάντησή της στο ΕΔΔΑ, όμως, η ΕΥΠ δεν ανέφερε κάτι περί καταστροφής. Ενώ και η ΑΔΑΕ, με υπογραφή Μπακάλη, απάντησε πως τέτοια καταστροφή δεν της αναφέρθηκε από την ΕΥΠ, ούτε προκύπτει από την έρευνα της ίδιας της ΑΔΑΕ στην υπηρεσία. Δηλαδή, το ένα χέρι νίβει το άλλο για την αλλαγή γραμμής… Η τακτική αυτή επαναλήφθηκε. Στην προσφυγή στο ΣτΕ του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη, ο Μπακάλης υπέγραψε την απάντηση της Αρχής προς το ΣτΕ, υποστηρίζοντας τη θέση της ΕΥΠ, ενώ για τις παραπάνω απαντήσεις, δεν ενημέρωσε την Ολομέλεια της ΑΔΑΕ, ως όφειλε. Οι υπόλοιποι ενημερώθηκαν από τον προεδρεύοντα κατόπιν εορτής. Κυκλοφορεί, μάλιστα, η φήμη ότι οι απαντήσεις της νομικής υπηρεσίας της Αρχής είχαν την εποπτεία και του νομικού τιμ του Μαξίμου…

Η αντεπίθεση της Τυχεροπούλου

Η πρώην διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ Παρασκευή Τυχεροπούλου περνάει στην αντεπίθεση, επιβεβαιώνοντας τις χθεσινές πληροφορίες της στήλης για την έφεση που άσκησε η ΑΑΔΕ κατά της δικαστικής απόφασης που τη δικαίωνε. Με μια σκληρή ανακοίνωση του δικηγόρου της, στηλιτεύει τα δύο μέτρα και δύο σταθμά που επικρατούν στον «νέο ΟΠΕΚΕΠΕ» διερωτώμενη αν η διοίκηση στηρίζει την εκδικητική καρατόμηση μιας υπαλλήλου, χωρίς καν πειθαρχικό, επειδή απλώς συνεργάστηκε με την Ευρω-εισαγγελία. Η αντίφαση, όπως καταγγέλλει, «βγάζει μάτι». Διότι την ώρα που η ΑΑΔΕ την «καταδιώκει» νομικά, προσφέρει ασυλία σε στελέχη που παραμένουν ακλόνητα στις καρέκλες τους παρότι ερευνώνται ή και δικάζονται ήδη.

Μια σπάνια διάκριση για τον Ευάγ. Βενιζέλο

Μια μεγάλη τιμητική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τετάρτη, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και εκπροσώπων του ακαδημαϊκού, επιχειρηματικού και πολιτικού κόσμου. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος αναγορεύεται σε επίτιμο διδάκτορα του ΕΚΠΑ και μάλιστα σε δύο τμήματα, στη Νομική Σχολή αλλά και στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής. Οι παρουσίες θα είναι πολλές και δεν αποκλείω να δούμε εκεί και επίσημους νεοδημοκρατικής προέλευσης, από αυτούς που ενοχλούν το Μαξίμου…