Σε μια περίοδο που η κυβέρνηση ανακινεί την ιδέα της καταπολέμησης της ψευδωνυμίας στο Διαδίκτυο, μας προέκυψε μια πολύ ενδιαφέρουσα απόφαση που επί της ουσίας ξεσκεπάζει, για πρώτη φορά, ένα από τα «επώνυμα» τρολ που στηρίζουν την κυβέρνηση. Ειδικότερα, το Μονομελές Πρωτοδικείο καταδίκασε χθες τον Θ.Μ. σε 12 μήνες φυλάκιση και 1.000 ευρώ πρόστιμο για συκοφαντική δυσφήμηση δικηγόρου, αποδεχόμενο ότι ο καταδικασθείς είναι ο χειριστής του λογαριασμού του X «Georghy Zhukov», ο οποίος εμφανίζεται να αρθρογραφεί, μάλιστα, με το ίδιο ψευδώνυμο σε φιλοκυβερνητικό μέσο (που υποστήριξε στο δικαστήριο ότι αγνοεί την πραγματική ταυτότητα του αρθρογράφου του).

Σε κάθε περίπτωση, σημαντική είναι η ταυτοποίηση πια του λογαριασμού σε συγκεκριμένο πρόσωπο, μιας και νομικές πηγές υποστηρίζουν ότι ανοίγει τον δρόμο και για άλλες παρεμφερείς υποθέσεις. Η καταδίκη αφορά ανάρτηση του λογαριασμού «Zhukov» που υποστήριζε ότι γνωστή δικηγόρος «καθοδηγούσε» επεισόδια στην απαγορευμένη, λόγω πανδημίας, πορεία του Πολυτεχνείου το 2020, συνοδευόμενη από μια φωτογραφία η οποία, όπως είχε καταγγελθεί, μπορεί να είχε τραβηχτεί από αστυνομικό. Δεν θα είχε ενδιαφέρον αυτή η λεπτομέρεια αν ο καταδικασθείς δεν ήταν πρώην αστυνομικός. Και δεν είναι ακριβώς άγνωστος στην κυβερνητική παρέα.

Πέρυσι το καλοκαίρι έγινε γνωστό ότι για ένα διάστημα ήταν στο μισθολόγιο της Blue Skies, της εταιρείας από την οποία μισθοδοτούνταν τα μέλη της «Ομάδας Αλήθειας», κομματικά στελέχη της ΝΔ, σημερινά υπουργικά στελέχη και χειριστές λογαριασμών «τρολ». Παρά τις ερωτήσεις που έγιναν τότε, ουδείς απάντησε για ποια εργασία προσελήφθη από την «αμαρτωλή» εταιρεία.

Η ιστορία του «Zhukov»

Η καριέρα του «Zhukov», όμως, δεν τελείωσε εκεί. Ο πρώην αστυνομικός είχε αποταχθεί από την υπηρεσία του το 2016 λόγω σοβαρών ποινικών καταδικών. Στη συνέχεια, όμως, κατά το πρώτο διάστημα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, είχε διοριστεί ως ειδικός σύμβουλος στο υπουργείο Εσωτερικών. Ο διορισμός του ήταν αξιοσημείωτος δε, γιατί δεν υπήρχε σε ΦΕΚ, αλλά διαπιστώθηκε όταν εμφανίστηκε στα έδρανα της Βουλής πίσω από τους υπουργούς, εκεί όπου κάθονται οι συνεργάτες. Αργότερα προέκυψε, μάλιστα, ότι εμφανιζόταν σε ΦΕΚ ως μέλος επιτροπής που ενέκρινε ή απέρριπτε ένταξη έργων σε δημόσια χρηματοδότηση από γνωστό πρόγραμμα. Οταν, όμως, έγινε γνωστό το παρελθόν του, απομακρύνθηκε από το υπουργείο. Οι δικές μου πληροφορίες λένε πως ο διορισμός του είχε προωθηθεί από πρόσωπο που κατείχε, τότε, τον πλέον ισχυρό ρόλο στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο σύμβουλος ομιλεί αφ’ εαυτού

Είναι κάπως περίεργο, ομολογουμένως, την ίδια ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ επαινεί δημόσια τον Πρωθυπουργό για τη στήριξή του, υπό το φως των εξελίξεων στο Ιράν και γενικότερα τη Μέση Ανατολή, να βγαίνει και να τον «αδειάζει» ένας σύμβουλος του Μεγάρου Μαξίμου. Αναφέρομαι στον Σωτήρη Σέρμπο, ο οποίος από τον περασμένο χειμώνα ασκεί καθήκοντα συμβούλου του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μαξίμου για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Ο Σέρμπος σχολίασε ότι με την επέμβαση στο Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε «μια Βενεζουέλα 2.0», αλλά κατέληξε να είναι «μια Βόρεια Κορέα 2.0», κάνοντας λόγο για μια «απερίσκεπτη ενέργεια». Το άδειασμα ήταν ταχύτατο. Στο χθεσινό μπρίφινγκ ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι η άποψη του πρωθυπουργικού συμβούλου «δεν απηχεί τις απόψεις της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού» και ότι ο Σέρμπος «είναι εκ των συμβούλων στην Προεδρία της Κυβέρνησης, αλλά οι τοποθετήσεις του γίνονται με βάση την επιστημονική του ιδιότητα». Δεν μπορώ να μη σχολιάσω, βέβαια, πως η δημοσιότητα πάει πακέτο με την ιδιότητα…

Γεωπολιτική και ναυτιλία

Κεντρικός ομιλητής του συνεδρίου Maritime Security Conference θα είναι σήμερα ο Νίκος Δένδιας, συμμετέχοντας σε μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις διαλόγου για τη διασύνδεση γεωπολιτικής, οικονομίας και ναυτιλίας, μαζί με εκπροσώπους της ναυτιλίας, των Ενόπλων Δυνάμεων, και της ακαδημαϊκής κοινότητας από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το συνέδριο άνοιξε χθες το βράδυ στο Ιδρυμα Ευγενίδου, με επίσημο δείπνο και χαιρετισμό του Κυριάκου Πιερρακάκη που υπογράμμισε τη σημασία της θαλάσσιας ασφάλειας ως κρίσιμου παράγοντα για τη σταθερότητα της παγκόσμιας οικονομίας, υπό το φως των πολεμικών εξελίξεων που επηρεάζουν άμεσα τις θαλάσσιες μεταφορές και, άρα, το παγκόσμιο εμπόριο. Σε αυτές τις προκλήσεις ασφάλειας αναμένεται να επικεντρωθεί σήμερα ο υπουργός Εθνικής Αμυνας. Να επισημάνω ότι το συνέδριο συνδιοργανώνεται από το Συμβούλιο Διεθνών Σχέσεων, το International Propeller Club (Port of Piraeus), το Society for Geopolitics και το Foreign Affairs Institute, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (ΙΔΙΣ).