Ενα ένα έρχονται στο φως στοιχεία που καταδεικνύουν ότι η Intellexa και ο Ταλ Ντίλιαν πάντοτε υποστήριζαν ότι το Predator διατίθεται μονάχα σε κυβερνήσεις και κρατικές Αρχές ασφαλείας. Ως τώρα είχαμε μετρημένες στο χέρι ρητές επιβεβαιώσεις. Τη δήλωση του Ντίλιαν στο Mega περί προμήθειας μόνο σε εξουσιοδοτημένες Αρχές, την παλαιότερη συνέντευξή του στο «Forbes» για πωλήσεις «στους καλούς» (που ενίοτε όμως «δεν συμπεριφέρονται σωστά»), τις αιτήσεις εξαγωγής του Predator στο υπουργείο Εξωτερικών και τη σχετική απάντησή του σε ισραηλινά ΜΜΕ, όπως και τα σχόλιά του στο ελληνικό δικαστήριο. Πλέον είδαμε και τη ρεκλάμα. Εξηγούμαι: σας είχαμε γράψει παλιότερα ότι η Intellexa, την περίοδο που δραστηριοποιούνταν στη χώρα μας, διαφημιζόταν κανονικότατα και σε ξένες Αρχές που ήταν υποψήφιες πελάτισσες.

Τα διαφημιστικά φυλλάδια είχαν κατατεθεί ως αποδεικτικό υλικό στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, αλλά είδαν χθες και το φως της δημοσιότητας (in.gr). Πρόκειται για δύο έντυπα που τυπώθηκαν το 2021 και το 2023, από γραφιστικά γραφεία της Αθήνας, και αφορούν την παρουσίαση κατασκοπευτικών λογισμικών της Intellexa, τα οποία περιγράφονται ως πλατφόρμες «στοχευμένων νόμιμων υποκλοπών» που συνιστούν «υψηλής ποιότητας, υπερσύγχρονες λύσεις πληροφοριών» προς τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου. Την αποκάλυψη σχολίασαν και από τη Χαριλάου Τρικούπη, διερωτώμενοι «ούτε και τώρα η κυβέρνηση θα βγει να διαψεύσει ευθαρσώς τον κ. Ντίλιαν;».

Πάνω από 100 οι παραγραφές λόγω καθυστερήσεων

Μένω στο θέμα διότι πληροφορούμαι ότι επίκειται μια παρέμβαση και από τον ΔΣΑ για την πορεία της δικαστικής διερεύνησης του σκανδάλου των υποκλοπών, εξαιτίας των σοβαρών καθυστερήσεων που οδηγούν στην παραγραφή σωρείας αξιόποινων πράξεων. Στην τελευταία συνεδρίασή του στις 23 Απριλίου, το ΔΣ του Συλλόγου ενημερώθηκε από τους δικηγόρους που εκπροσωπούν τους στόχους του Predator για όσα έχουν μεσολαβήσει (και, κυρίως, όσα δεν έχουν μεσολαβήσει) μετά την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

Η οποία εκδόθηκε, θυμίζω, στις 26 Φεβρουαρίου και διαβίβαζε τη δικογραφία στον εισαγγελέα Πρωτοδικών για την περαιτέρω διερεύνηση συγκεκριμένων στοιχείων για συγκεκριμένους συμμέτοχους, αλλά και για την ενδεχόμενη τέλεση κατασκοπείας. Ωστόσο, παρότι οι διερευνώμενες πράξεις αφορούν τη διετία 2020-2021, καμία δικονομική ενέργεια δεν έχει πραγματοποιηθεί για τη διακοπή της πενταετούς παραγραφής. Και άρα παραγράφονται καθημερινά οι πράξεις που συνδέονται με αποστολές μολυσμένων μηνυμάτων σε υπουργούς, βουλευτές, δικαστικούς λειτουργούς και αξιωματικούς. Οταν μιλάμε για «σωρεία παραγραφών», η διατύπωση δεν είναι υπερβολική. Εως σήμερα έχουν παραγραφεί πάνω από 100 εξεταζόμενες υποθέσεις κατασκοπείας, τετελεσμένης ή απόπειρας. Ανάμεσά τους, μερικές από τις σοβαρότερες.

Κατευνασμός και διαπραγματεύσεις

Η καθυστέρηση, βέβαια, έρχεται και «κουμπώνει» με τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που εξετάζει το Μαξίμου προκειμένου να καταλαγιάσουν οι ανησυχίες των τεσσάρων πρωτοδίκως καταδικασμένων ιδιωτών, Ταλ Ντίλιαν, Σάρας Χάμου, Γιάννη Λαβράνου και Φέλιξ Μπίτζιου. Οπως σας είχε πρώτη ενημερώσει η στήλη, στα συρτάρια του Μαξίμου υπάρχει έτοιμη η νομική ρύθμιση που θα αυξάνει το χρονικό όριο των ποινών για πλημμελήματα που μπορούν να εξαγοραστούν (σήμερα είναι εξαγοράσιμες μόνο όσες δεν ξεπερνούν τα δύο έτη). Και η κατασκοπεία, άλλωστε, διώκεται καταρχήν σε βαθμό πλημμελήματος.

Ο μόνος τρόπος να μην παραγραφεί είναι να αναβαθμιστεί σε κακούργημα. Γι’ αυτό απαιτούνται δύο προϋποθέσεις: αφενός η σχετική βούληση από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου που ανέλαβε την έρευνα και αφετέρου η ενεργή συνεργασία των ίδιων των στόχων, του πρώην πρωθυπουργού, των υπουργών, των στρατιωτικών. Οι οποίοι τηρούν, ως σήμερα, σιγήν ιχθύος. Τονίζω το «ως σήμερα» διότι οι πληροφορίες λένε πως στο παρασκήνιο έχουν γίνει πολλές επαφές με κάποια πρόσωπα, προκειμένου να πειστούν να μην κινηθούν νομικά για την παρακολούθησή τους…

Ο Λαζαρίδης ψάχνει «σκευωρούς»

Για τις συνέπειες της υπόθεσης του διορισμού του Μακάριου Λαζαρίδη στη δημοφιλία και το κλίμα εντός της κυβέρνησης, σας είχα γράψει εγκαίρως. Ο ίδιος όμως, παρά το σιωπητήριο που επέβαλε το Μαξίμου, μοιάζει αμετανόητος. Προχώρησε σε δηλώσεις σε τοπικά Μέσα της περιφέρειάς του, της Καβάλας, κάνοντας λόγο για «σκευωρία» εναντίον του. «Η σκευωρία την οποία επιχείρησαν να στήσουν πολιτικοί μου αντίπαλοι, εκτός κι εντός Καβάλας, θα πέσει στο κενό», είπε, επιμένοντας ότι, παρά την παραδοχή του ότι εισέπραξε από το Δημόσιο ποσά που δεν δικαιούνταν, η αποκάλυψη ήταν «σκευωρία, η οποία επιχείρησε να με εξοντώσει ηθικά και πολιτικά». Προανήγγειλε κιόλας ότι «πολύ σύντομα όλοι αυτοί θα πάρουν τις απαντήσεις τους και οι απαντήσεις αυτές θα δοθούν από εδώ, από την Καβάλα, καθώς το οφείλω στις Καβαλιώτισσες και τους Καβαλιώτες, σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι για δύο συνεχόμενες φορές με έχουν στείλει στο ελληνικό κοινοβούλιο».

Στην Αθήνα οι «Φίλοι των Δυτικών Βαλκανίων»

Μετά την πανηγυρική υπογραφή της Διακήρυξης των Δελφών μεταξύ Ελλάδας και χωρών Δυτικών Βαλκανίων, τα επόμενα βήματα της Ελλάδας ως προς τη σχετική πρωτοβουλία που έχει αναλάβει για επίσπευση των διαδικασιών ένταξης στην ΕΕ αφορούν περιοδεία, εντός των επόμενων μηνών, του Γιώργου Γεραπετρίτη και στις έξι χώρες, με τους εκπροσώπους των οποίων είχε στους Δελφούς κατ’ ιδίαν συναντήσεις. Επόμενος στόχος κατά τις επισκέψεις Γεραπετρίτη σε Μαυροβούνιο (το οποίο ακούω προηγείται στην ενταξιακή κούρσα), Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Κόσοβο, Σερβία και Βόρεια Μακεδονία, τα τετ α τετ με τις πολιτικές ηγεσίες για τον προσδιορισμό τόσο της τεχνικής βοήθειας προς την κάθε χώρα όσο και του αυστηρού χρονοδιαγράμματος. Στο τέρμα της διαδρομής, η ελληνική διπλωματία σχεδιάζει να φιλοξενήσει στην Αθήνα την πρωτοβουλία «Φίλοι των Δυτικών Βαλκανίων», μια υπουργική συνάντηση που θα δίνει το σήμα για την τελική ευθεία προς την ένταξη στην ευρωπαϊκή οικογένεια.

«Τρομερός» Μητσοτάκης και «φανταστική» Ελλάδα

Με τα θερμότερα λόγια μίλησε για τη «φανταστική» Ελλάδα ο Ντόναλντ Τραμπ, ερωτηθείς με αφορμή τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο «Breitbart News». Θυμίζω ότι ο Μητσοτάκης τόνισε στο Breitbart (στο περιθώριο του Φόρουμ των Δελφών) ότι στηρίζει τις προσπάθειες των ΗΠΑ για επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν και εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι ο αμερικανός πρόεδρος «θα περάσει πολύ καλά» επισκεπτόμενος την Ελλάδα. Ο Τραμπ σχολίασε τα παραπάνω με ενθουσιασμό. «Η Ελλάδα έχει υπάρξει πολύ υποστηρικτική. Η Ελλάδα υπήρξε τρομερή. Είναι (σ.σ. ο Μητσοτάκης) ένας τρομερός τύπος», είπε, γιατί «κατανοεί τη σημασία» των κρίσιμων ζητημάτων. Δεν μας έδωσε κάποια ένδειξη για την ακριβή ημερομηνία της άφιξής του, αλλά ένα «παράθυρο» για να βρεθεί στα μέρη μας το άφησε ανοικτό.