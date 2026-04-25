Στο φως της δημοσιότητας έρχεται το μαχαίρι με το οποίο ο 20χρονος δολοφόνησε τον 27χρονο γιο υψηλόβαθμου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ. στον Άγιο Δημήτριο

Το όπλο του εγκλήματος, μήκους 20 εκατοστών, εντόπισαν οι αξιωματικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών. Ο δράστης υπέδειξε ο ίδιος το σημείο όπου το είχε κρύψει, οδηγώντας τους αστυνομικούς σε έρευνα στο σπίτι του.

Όπως διαπιστώθηκε, το μαχαίρι βρέθηκε σε κοινόχρηστο χώρο της πολυκατοικίας όπου διαμένει με τους γονείς του, στην ταράτσα, πίσω από έναν θερμοσίφωνα. Στα πρώτα του λόγια προς τους αστυνομικούς, ο 20χρονος φέρεται να είπε: «Ζητώ συγγνώμη από την οικογένειά του. Ειπώθηκαν κάτι λόγια που δεν έπρεπε να ειπωθούν. Ήταν κάτι στιγμιαίο, αλλά ξέφυγε η κατάσταση. Ο φίλος μου δεν ήξερε τίποτα».

Απολογία και ποινικές διώξεις

Ο καθ’ ομολογίαν δράστης ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη στις 10 το πρωί. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

«Ήταν η κακιά η ώρα. Ζήτω συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος. Δεν ήθελα να τον σκοτώσω, ήταν κάτι στιγμιαίο. Ειπώθηκαν λόγια που δεν έπρεπε και ξέφυγε η κατάσταση. Μακάρι να μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω».

Tο κίνητρο της δολοφονίας φαίνεται να ήταν ερωτική αντιζηλία. Ο καθ’ ομολογίαν δράστης και το θύμα συναντήθηκαν στον Ασύρματο του Αγίου Δημητρίου το βράδυ της περασμένης Τετάρτης για να λύσουν τις διαφορές τους.

Ο κατηγορούμενος μετέβη στο ραντεβού μαζί με έναν 18χρονο φίλο του. Η ένταση δεν άργησε να ξεσπάσει και, σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες αντάλλαξαν απειλές πριν ο 20χρονος τραβήξει μαχαίρι και πλήξει το θύμα στην καρδιά. Ο 27χρονος υπέκυψε στα τραύματά του λίγη ώρα αργότερα.

Η έρευνα των αστυνομικών

Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος στο MEGA, οι αστυνομικοί, μόλις εντόπισαν τη σορό του 27χρονου, ξεκίνησαν να εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια γύρω από το κίνητρο του εγκλήματος. Αποκλείοντας την εμπλοκή του θύματος σε παράνομα κυκλώματα, στράφηκαν γρήγορα στο προσωπικό του περιβάλλον.

Η έρευνα αποκάλυψε την έντονη κόντρα με τον 20χρονο, που σχετιζόταν με την 20χρονη πρώην σύντροφο του θύματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 27χρονος δεν είχε αποδεχθεί τον χωρισμό και τις τελευταίες ημέρες φέρεται να πίεζε τη νεαρή γυναίκα.

Κατά τις ίδιες πηγές ο ίδιος ήταν εκείνος που κάλεσε τον 20χρονο σε συνάντηση. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η λογομαχία εξελίχθηκε σε συμπλοκή, με αποτέλεσμα ο 20χρονος να τραυματίσει θανάσιμα τον 27χρονο.

«Σε παρακαλώ, άφησέ με. Έχω προχωρήσει»

«Εγώ μιλούσα και με τους δύο. Στο θύμα έλεγα: “Σε παρακαλώ, άφησέ με. Έχω προχωρήσει”. Ο δράστης μου είπε ότι κανόνισαν να βρεθούν. Του είπα: «Μην πας, μην πας, σε παρακαλώ» και εκείνος μου απάντησε “Όχι, θα πάω”. Έμαθα δύο ώρες μετά τι είχε συμβεί. Δεν μπορούσα να το πιστέψω», ισχυρίζεται η 20χρονη.

Όπως μετέδωσε το MEGA, o 27χρονος προσπάθησε να αμυνθεί. Από την ιατροδικαστική έκθεση προέκυψε ότι εκτός από το θανατηφόρο τραύμα φέρει άλλα δυο, ένα στο λαιμό και ένα στο κεφάλι.

«Εγώ ήμουν σε κοντινή απόσταση από τον δράστη και μιλούσα στο τηλέφωνο. Είδα από απόσταση τι έγινε. Φοβήθηκα και ήμουν σοκαρισμένος», είπε ο φίλος του δράστη.

Κατά πληροφορίες ο δράστης μαζί με τον φίλο του, στη συνέχεια συναντήθηκαν με τις κοπέλες τους και προσπάθησαν να κρύψουν τα ίχνη τους.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο που έχει αναλάβει τις δύο κοπέλες, την επόμενη ημέρα πήγαν μόνες τους στη ΓΑΔΑ, αποκαλύπτοντας στις αρχές το όνομα του δράστη.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι

Ελεύθεροι μέχρι τη δίκη τους αφέθηκαν τρεις κατηγορούμενοι — δύο 20χρονες και ένας 21χρονος — στους οποίους ασκήθηκε δίωξη για υπόθαλψη εγκληματία.

Οι τρεις παραπέμφθηκαν στο Αυτόφωρο Τριμελές Δικαστήριο, ωστόσο η δίκη αναβλήθηκε για τη Δευτέρα και το δικαστήριο αποφάσισε την άρση της κράτησής τους.

Η υπεράσπιση επισήμανε ότι οι κατηγορούμενοι παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στις αρχές, προκειμένου να καταγγείλουν αξιόποινες πράξεις, και ζήτησαν να παραμείνουν ελεύθεροι έως τη δίκη.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξιχνίασε την υπόθεση ανθρωποκτονίας του 27χρονου ημεδαπού, που σημειώθηκε το βράδυ της 22ας Απριλίου 2026 στο πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο.

Ύστερα από έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, συνελήφθησαν τέσσερις ημεδαποί — δύο άνδρες, 20 και 21 ετών, και δύο γυναίκες, 20 ετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για ανθρωποκτονία με δόλο, υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Από την ενδελεχή έρευνα ταυτοποιήθηκε ο 20χρονος ως φερόμενος δράστης της ανθρωποκτονίας, ενώ οι υπόλοιποι κατηγορούνται για υπόθαλψη. Στο πλαίσιο της προανάκρισης εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το μαχαίρι της επίθεσης, ενώ διακριβώθηκε και το κίνητρο της πράξης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.