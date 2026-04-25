Στην κοιτίδα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και αθλητισμού, δίπλα στη γνωστή -από τους ομώνυμους αγώνες των Αρχαίων Ελλήνων- πόλη Ίσθμια, στο πανέμορφο Λουτράκι Κορινθίας, θα χτυπάει η καρδιά του ευρωπαϊκού ΜΜΑ, από την Τρίτη 28 Απριλίου και μέχρι τις 3 Μαϊου.

Το 3ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Mixed Martial Arts (Μικτές Μαχητικές Τέχνες) θα διεξαχθεί στην Ελλάδα, από 28/4 έως 3/5 , στο Δημοτικό κλειστό γυμναστήριο Λουτρακίου «Γιώργος Γαλανόπουλος», με τη συνδιοργάνωση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας του αθλήματος (GAMMA) και της Ελληνικής Ομοσπονδίας ΜΜΑ και με τη συμπαράσταση του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων.

Στους αγώνες, που γίνονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, έχουν δηλώσει συμμετοχή 247 αθλητές από 17 ευρωπαϊκές χώρες, που θα παλέψουν στο πλαίσιο του ευ αγωνίζεσθαι για τη διάκριση, αλλά και τις αξίες του αθλητισμού, σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες και σε ένα άθλημα που παραπέμπει στο αρχαίο ελληνικό παγκράτιο. Ανάμεσά τους όλα τα μεγάλα αστέρια του MMA στην Ευρώπη.

Μαζί με τους υπόλοιπους παράγοντες της διοργάνωσης, προπονητές, συνοδούς, διαιτητές, κριτές, εκπροσώπους διοικήσεων της παγκόσμιας ομοσπονδίας και των χωρών που συμμετέχουν, υπολογίζεται ότι πάνω από 350 άτομα θα βρεθούν στο Λουτράκι για το συγκεκριμένο ευρωπαϊκό ραντεβού.

Παράλληλα, αναμένεται να αγκαλιάσουν με τον ενδιαφέρον τους και τη στήριξή τους στην προσπάθεια των αθλητών, τόσο οι Έλληνες φίλαθλοι, αλλά και όσοι έλθουν από το εξωτερικό, οι οποίοι αναμένεται να κατακλύσουν τις εξέδρες.

Με φιλοδοξίες θα μετάσχει στη διοργάνωση και η ελληνική αποστολή, την οποία συνθέτουν 20 αθλητές. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη, ενώ ένα διαφορετικό χρώμα θα δώσει η παρουσία μαθητών από σχολεία της περιοχής.