Ο Κάρλος Αλκαράθ θα απουσιάσει από το Roland Garros, καθώς δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον τραυματισμό στον δεξιό καρπό που υπέστη στις 14 Απριλίου στο Barcelona Open.

Ο Ισπανός τενίστας, Νο.2 στην παγκόσμια κατάταξη, ανακοίνωσε μέσω social media ότι οι τελευταίες ιατρικές εξετάσεις δεν έδειξαν βελτίωση, με αποτέλεσμα να πάρει την απόφαση να αποσυρθεί από το δεύτερο Grand Slam της σεζόν.

Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros, a la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volveremos a la pista. Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de… pic.twitter.com/U6PhjtXnBX — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) April 24, 2026

Η απουσία του από το Παρίσι έχει σημαντικές συνέπειες και στη βαθμολογία, καθώς θα χάσει πολύτιμους βαθμούς από προηγούμενες επιτυχίες του, γεγονός που επηρεάζει τη μάχη στην κορυφή της κατάταξης.

Ο Αλκαράθ στρέφει πλέον την προσοχή του στη σεζόν στο γρασίδι, με στόχο την επιστροφή του στα τουρνουά του Queen’s και φυσικά στο Wimbledon, εφόσον ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα.

Πρόκειται για το πρώτο Grand Slam που θα χάσει ο Ισπανός τα τελευταία τρία χρόνια, σε ένα πλήγμα για τον ίδιο αλλά και για τη διοργάνωση, καθώς αποτελεί έναν από τους βασικούς διεκδικητές κάθε τίτλου.