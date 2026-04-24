Τένις: Πού και πότε θα δείτε τον αγώνα της Μαρίας Σάκκαρη ενάντια στην Καρολίνα Πλισκόβα
Αύριο το κορτ της Μαδρίτης φιλοξενεί μία από τις πιο ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις του τουρνουά, με τη Μαρία Σάκκαρη να αντιμετωπίζει την Καρολίνα Πλίσκοβα για το Open στην ισπανική πρωτεύουσα. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια επιστρέφει σε απαιτητικό τεστ απέναντι στην έμπειρη Τσέχα, σε ένα ματς που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς και οι δύο παίκτριες ψάχνουν σημαντική […]
Οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί των παικτριών του Παναθηναϊκού για την κατάκτηση της Volley League – Δάκρυσε η Πέννυ Ρόγκα (pics)
Δείτε εικόνες από τους ξέφρενους πανηγυρισμούς των παικτριών του Παναθηναϊκού αμέσως μετά την κατάκτηση της Volley League γυναικών, με το «τριφύλλι» να σηκώνει το τρόπαιο μέσα σε έντονα συναισθηματικά φορτισμένο κλίμα. Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς ήταν η αντίδραση της αρχηγού Πέννυς Ρόγκα, η οποία δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, συγκινώντας συμπαίκτριες, τεχνικό επιτελείο […]
Καραλής: «Πιστεύω ότι οι αθλητές πλέον μπορούν να βγουν να πουν την ιστορία τους»
Ο Εμμανουήλ Καραλής μίλησε στο Delphi Economic Forum και τοποθετήθηκε για τη χρήση των social media από τους αθλητές. Ο σπουδαίος αθλητής του επί κοντώ τόνισε τη σημασία που έχει, να μπορεί να πει ο κάθε αθλητής τη δική του ιστορία και να έρχεται σε άμεση επαφή με το κοινό. Επιπλέον ανέφερε πως αυτή η […]
Νίκη και τίτλος για τον Παναθηναϊκό στο Βόλεϊ Γυναικών, 3-0 στον τρίτο τελικό τον ΖΑΟΝ Κηφισιάς
Το 28ο πρωτάθλημα στο βόλεϊ γυναικών κατέκτησε ο Παναθηναϊκός καθώς επικράτησε του ΖΑΟΝ Κηφισιάς με 3-0 σετ στον τρίτο αγώνα των τελικών της Volley League. Οι πράσινες είχαν τον έλεγχο και των τριών σετ από νωρίς, τα οποία έληξαν με 25-19, 25-16 και 25-19. Ο αγώνας Πρώτο σετ Ο Παναθηναϊκός μπήκε πιο δυνατά και πήρε […]
Νέος άθλος για την Μαρία Πρεβολαράκη: πρόκριση για δεύτερη σερί χρονιά στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πάλης
Απίθανη Μαρία Πρεβολαράκη. Απέδειξε για άλλη μια φορά την κλάση της, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή της στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πάλης για δεύτερη διαδοχική χρονιά. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έχει ήδη «κλειδώσει» το ασημένιο μετάλλιο και πλέον στοχεύει στην κορυφή και το χρυσό. Στη διοργάνωση που φιλοξενείται στα Τίρανα, η Πρεβολαράκη ξεκίνησε την πορεία της με εντυπωσιακό […]