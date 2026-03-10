Η Πολωνή πρωταθλήτρια, η οποία βρίσκεται στο Νο 2 της παγκόσμιας κατάταξης, επικράτησε με 6-3, 6-2 της κορυφαίας Ελληνίδας τενίστριας όλων των εποχών, μετά από μία ώρα και 26 λεπτα αγώνα.

Μετά την πρόσφατη (12/2) ήττα από την Σάκκαρη στον προημιτελικό του διεθνούς τουρνουά στην Ντόχα, η Σφιόντεκ μπήκε αποφασισμένη να μην αφήσει περιθώρια στην αντίπαλο της και τα κατάφερε, παρά το γεγονός ότι η Σάκκαρη (Νο 34 στον κόσμο) άρχισε το ματς με break. Η 25χρονη Πολωνή, όχι μπόνο «απάντησε» στο τέταρτο game ισοφαρίζοντας σε 2-2, αλλά «έσπασε το σερβίς» της Ελληνίδας τενίστριας και στο όγδοο game (5-3) για να κλείσει το πρώτο σετ με 6-3.

Στην έναρξη του δεύτερου σετ, η εικόνα «αντιστράφηκε» με την Σβιάτεκ να κάνει break και να προηγείται με 1-0. Στην συνεχεια, η Σάκκαρη «απάντησε» ισοφαρίζοντας σε 2-2, όμως η Πολωνή «έσπασε» ακόμη δύο φορές το σερβίς της Ελληνίδας πρωταθλήτριας (στο πέμπτο και στο έβδομο game), φθάνοντας στην νίκη με 6-2.

Η Μαρία Σάκκαρη μπορεί να αποκλείστηκε αλλά δεν θα αφήσει αμέσως το τουρνουά στην Καλιφόρνια, καθώς θα παίξει με παρτενέρ τον Στέφανο Τσιτσιπά και στο μεικτό διπλό. Συγκεκριμένα θα παίξουν τα ξημερώματα της Τετάρτης στον πρώτο γύρο με το δίδυμο Νταλίνινα και Χατσάνοφ, ενώ αν προκριθούν στα προημιτελικά, θα αναμετρηθούν με τους νικητές του ματς Στεφάνι/Αρέβαλο-Πέρες/Κράβιτς.