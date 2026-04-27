Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, Δευτέρα 27 Απριλίου 2026, με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα όμβρων στα ορεινά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα παρουσιάσουν εντάσεις έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, τοπικά έως 7 στο Θρακικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 23 βαθμούς Κελσίου, χαμηλότερη κατά 2-3 βαθμούς στη δυτική Μακεδονία.

Στα Νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος, με νεφώσεις το μεσημέρι και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο Ιόνιο βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο αναμένεται αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, τοπικά έως 6 σε Σποράδες και Εύβοια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Σε Κυκλάδες και Κρήτη προβλέπεται αίθριος καιρός, με βόρειους ανέμους 4 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι αίθριος, με βόρειους-βορειοδυτικούς ανέμους 4 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ στα ανατολικά και νότια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν μεμονωμένοι όμβροι στα ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι-βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ, πρόσκαιρα το πρωί έως 6, ενώ από το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους-νοτιοανατολικούς με εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Την Τρίτη 28 Απριλίου ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι στα ηπειρωτικά και πιθανότητα όμβρων ή μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη το πρωί στα δυτικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα μεταβληθεί σημαντικά.

Την Τετάρτη 29 Απριλίου προβλέπεται παρόμοιο σκηνικό, με νεφώσεις το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά και πιθανότητα τοπικών όμβρων. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν βαθμιαία, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα.

Την Πέμπτη 30 Απριλίου αναμένονται νεφώσεις στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, καθώς και τοπικές χιονοπτώσεις στα βόρεια ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους και θα ενισχυθούν, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Την Παρασκευή 1 Μαΐου στα βόρεια και κεντρικά προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν παροδικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές κυρίως στην Πελοπόννησο και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα είναι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει περαιτέρω.