Σε λειτουργία τίθεται από την 1η Μαΐου 2026 η δεύτερη φάση του ψηφιακού δελτίου αποστολής η οποία αφορά τις επιχειρήσεις που διακινούν αγαθά ή αποθέματα με φορείς της αγοράς και λογιστές να ζητούν ωστόσο παράταση εφαρμογής του μέτρου λόγω λειτουργικών και τεχνικών εκκρεμοτήτων.

Με το ψηφιακό δελτίο αποστολής, η ΑΑΔΕ παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη διακίνηση αγαθών σε όλη τη χώρα εντοπίζοντας περιπτώσεις κρυφών συναλλαγών και απόκρυψης τζίρου με την έκδοση εικονικών τιμολογίων.

Με τη λειτουργία της Β΄φάσης του συστήματος κάθε διακίνηση αγαθών συνοδεύεται πλέον από ένα μοναδικό QR Code (κωδικό ταχείας απόκρισης), το οποίο λειτουργεί ως το ψηφιακό «διαβατήριο» του φορτίου. Μέσω της πλατφόρμας myDATA, καταγράφεται αναλυτικά κάθε στάδιο της διακίνησης, από την αποθήκη του εκδότη έως την παράδοση στον τελικό παραλήπτη.

Το νέο σύστημα απλοποιεί τους ελέγχους και φέρνει:

Real-time Παρακολούθηση (Tracking) με άμεση ενημέρωση για την τοποθεσία και την κατάσταση των διακινούμενων αγαθών (In Transit, Delivered, Completed, Rejected).

Ελαχιστοποίηση λαθών και απωλειών μέσω της ψηφιακής καταγραφής κάθε μεταφόρτωσης.

Απλοποίηση των διαδικασιών ελέγχου και παραλαβής αγαθών με ένα μόνο σκανάρισμα.

Δυνατότητα ομαδοποίησης πολλαπλών δελτίων αποστολής σε ένα ενιαίο QR code, για πιο εύκολη και μαζική διαχείριση.

Δυνατότητα έκδοσης του Δελτίου Αποστολής από τον Παραλήπτη των αποθεμάτων για συγκεκριμένες περιπτώσεις (π.χ. διακινήσεις αγροτικών προϊόντων), διευκολύνοντας σημαντικά τις συναλλαγές του πρωτογενούς τομέα.

Ποιους αφορά

Η νέα ψηφιακή διαδικασία καλύπτει όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας:

Προμηθευτές με εύκολη έκδοση και άμεση παρακολούθηση των αποστολών.

Μεταφορικές εταιρείες με απλοποιημένη, ψηφιακή διαχείριση δρομολογίων και μεταφορτώσεων.

Παραλήπτες με άμεση και ασφαλής επιβεβαίωση παραλαβής.

Ειδικότερα, το μέτρο αφορά επιχειρήσεις που αποστέλλουν, παραλαμβάνουν, αποθηκεύουν, μεταφέρουν ή διακινούν αγαθά, πρώτες ύλες, έτοιμα προϊόντα ή λοιπά αποθέματα στο πλαίσιο της δραστηριότητάς τους.

Ενδεικτικά αφορά:

εμπορικές επιχειρήσεις χονδρικής,

επιχειρήσεις λιανικής που διακινούν αποθέματα,

e-shop με αποστολές προϊόντων,

επιχειρήσεις με αποθήκη ή υποκαταστήματα,

επιχειρήσεις με μεταφορές μεταξύ εγκαταστάσεων,

βιοτεχνίες και παραγωγικές μονάδες,

εργοστάσια κατεργασίας,

εργοστάσια συσκευασίας τροφίμων,

επιχειρήσεις logistics και κέντρα διαλογής,

επιχειρήσεις που πραγματοποιούν μεταφορτώσεις,

επιχειρήσεις που παραδίδουν προϊόντα σε πελάτες ή συνεργάτες,

επιχειρήσεις που παραλαμβάνουν οργανωμένα αγαθά από προμηθευτές.

Εξαιρέσεις

Υπάρχουν κατηγορίες που εξαιρούνται ή δεν εντάσσονται άμεσα στην υποχρέωση όπως επιχειρήσεις που παρέχουν αποκλειστικά υπηρεσίες (π.χ. δικηγόροι, γιατροί, σύμβουλοι) και δεν διακινούν εμπορεύματα ή αποθέματα, δεν υποχρεούνται σε έκδοση δελτίου αποστολής, πολύ μικρές επιχειρήσεις (υπό προϋποθέσεις), αγρότες ειδικού καθεστώτος, διακινήσεις χωρίς υποχρέωση δελτίου αποστολής .

Πρόστιμα

Όσοι διακινούν αγαθά χωρίς ψηφιακό δελτίο αποστολής αντιμετωπίζουν αυστηρά πρόστιμα. Αυτά είναι 5.000 ευρώ για υπόχρεους τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και 10.000 ευρώ για υπόχρεους τήρησης διπλογραφικού συστήματος.

Παράταση

Δεν είναι λίγοι οι φορείς της αγοράς (λογιστές, Επιμελητήρια κ.αλ.) οι οποίοι ζητούν παράταση για την εφαρμογή της Β΄ φάσης του συστήματος myDATA και την επικαιροποίηση των ΚΑΔ, λόγω ουσιαστικών λειτουργικών και τεχνικών εκκρεμοτήτων. Υποστηρίζουν ότι δεν έχουν ακόμη εκδοθεί πλήρεις και σαφείς οδηγίες για κρίσιμα ζητήματα, όπως η διαχείριση αποκλίσεων, η αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων (π.χ. απώλεια σύνδεσης ή μη σάρωση QR code) και η ομοιόμορφη εφαρμογή των διαδικασιών από τις επιχειρήσεις.