Πυροβολισμοί σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Δευτέρας (27/04) στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Παναγίας Φανερωμένης, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό ξεκίνησε όταν ομάδα τριών έως τεσσάρων ατόμων επιτέθηκε σε έναν άνδρα περίπου 30 ετών.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, σύμφωνα με την ΕΡΤ, επικράτησε ένταση και φασαρία, ενώ περίοικοι αντιλήφθηκαν το επεισόδιο. Μια γυναίκα βγήκε από το σπίτι της και κάλεσε σε βοήθεια.

Το χρονικό της επίθεσης

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε άμεσα, ωστόσο πριν προλάβουν να φτάσουν οι δυνάμεις στο σημείο, οι δράστες πυροβόλησαν το θύμα, τραυματίζοντάς το στο πόδι, στην περιοχή του μηρού. Το τραύμα φέρεται να είναι διαμπερές.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Ο άνδρας νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Έρευνες της αστυνομίας

Οι δράστες διέφυγαν αμέσως μετά το περιστατικό και αναζητούνται από τις Αρχές. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ αναμένεται η κατάθεση του τραυματία, ώστε να διαλευκανθούν οι συνθήκες της επίθεσης.