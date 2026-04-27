Πυροβολισμοί σημειώθηκαν αργά το βράδυ της Κυριακής στο ανατολικό Όστιν των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές υπάρχουν αρκετοί τραυματίες, ενώ ο δράστης φέρεται να έχει διαφύγει.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο και παρέχουν φροντίδα στους τραυματίες, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του υπόπτου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο δράστης διέφυγε με αυτοκίνητο.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε έξω από δημοφιλές εστιατόριο της περιοχής. Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι τουλάχιστον δύο άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, ενώ υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες και για θύματα.

Πολλοί κάτοικοι και χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ανέφεραν ότι άκουσαν πυροβολισμούς κοντά στο κατάστημα Sam’s BBQ, περιγράφοντας σκηνές πανικού και έντονη κινητοποίηση των αρχών.