Τρεις άνδρες που επέβαιναν σε ταχύπλοο «εμπλεκόμενο σε επιχείρηση διακίνησης ναρκωτικών» σκοτώθηκαν ύστερα από νέο αμερικανικό αεροπορικό βομβαρδισμό στον ανατολικό Ειρηνικό ωκεανό, όπως ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ.

Το περιστατικό ανεβάζει σε τουλάχιστον 185 τον συνολικό αριθμό των θυμάτων της έντονα αμφισβητούμενης εκστρατείας που συνεχίζει η Ουάσιγκτον με αμείωτη ένταση.

Σύμφωνα με ανάρτηση στο X του μεικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική (SOUTHCOM), το ταχύπλοο που δέχθηκε το πλήγμα «εκμεταλλεύονταν» ξένες «τρομοκρατικές οργανώσεις». Στην ανάρτηση συνοδευόταν και από βίντεο διάρκειας 15 δευτερολέπτων που αποτυπώνει την καταστροφή του σκάφους.

On April 26, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/br2znnUM1x — U.S. Southern Command (@Southcom) April 27, 2026

Η SOUTHCOM επανέλαβε τη συνήθη φρασεολογία που χρησιμοποιεί σε επιχειρήσεις αυτού του τύπου, οι οποίες, σύμφωνα με τα στοιχεία, έχουν πολλαπλασιαστεί από τον Σεπτέμβριο του 2025.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν ανακοινώσει τουλάχιστον οκτώ τέτοιους βομβαρδισμούς μέσα στον τρέχοντα μήνα. Σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου, οι επιχειρήσεις αυτές έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 185 ανθρώπων.

Η κυβέρνηση του ρεπουμπλικάνου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει παρουσιάσει μέχρι στιγμής αδιάσειστα στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα σκάφη που στοχοποιήθηκαν συμμετείχαν πράγματι σε παράνομες δραστηριότητες.

Η νομιμότητα των πληγμάτων, είτε πραγματοποιούνται σε διεθνή είτε σε ξένα χωρικά ύδατα, αμφισβητείται τόσο εντός όσο και εκτός ΗΠΑ. Ειδικοί και αξιωματούχοι του ΟΗΕ επισημαίνουν ότι οι επιχειρήσεις αυτές ενδέχεται να συνιστούν εξωδικαστικές δολοφονίες.