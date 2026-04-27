H Icelandair ανακοίνωσε μια πρωτότυπη καμπάνια, προσκαλώντας τους πιο «κακούς» φωτογράφους του κόσμου να αποδείξουν ότι ακόμη και χωρίς ταλέντο μπορούν να απαθανατίσουν την ομορφιά της Ισλανδίας. Η αεροπορική εταιρεία προσφέρει ένα ταξίδι δέκα ημερών στη χώρα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πακέτο περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια μετ’ επιστροφής, διαμονή, χρήματα για προσωπικά έξοδα και αμοιβή ύψους 43.000 ευρώ για τις φωτογραφίες και το περιεχόμενο που θα παραδώσει ο επιλεγμένος συμμετέχων στο τέλος του ταξιδιού.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Η καμπάνια “really bad photographer” της Icelandair απευθύνεται αποκλειστικά σε άτομα χωρίς επαγγελματική εμπειρία ή ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη φωτογραφία. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι άνετοι μπροστά στην κάμερα, να συμμετέχουν σε βίντεο και φωτογραφίες και να διαθέτουν διάθεση για πεζοπορίες και υπαίθριες δραστηριότητες.

Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι η κατοχή έγκυρου διαβατηρίου, η ηλικία άνω των 21 ετών και η δυνατότητα ταξιδιού στην Ισλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η διαδικασία αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην ιστοσελίδα reallybadphotographer.com. Εκεί θα απαντήσουν σε έξι ερωτήσεις σχετικά με τις φωτογραφικές τους ικανότητες και, προαιρετικά, μπορούν να ανεβάσουν ένα βίντεο διάρκειας έως 60 δευτερολέπτων, εξηγώντας γιατί θεωρούν ότι είναι ο ιδανικός υποψήφιος.

Πηγή: Euronews