Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επανέλαβε τη στήριξη της Βόρειας Κορέας στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, δηλώνοντας ότι η Πιονγκγιάνγκ είναι έτοιμη να βοηθήσει τη Μόσχα να επιτύχει τη νίκη στον «ιερό πόλεμό» της, σύμφωνα με τα βορειοκορεατικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η τοποθέτηση του ηγέτη ήρθε την ώρα που υψηλόβαθμοι ρώσοι αξιωματούχοι πραγματοποίησαν αλλεπάλληλες επισκέψεις στην Πιονγκγιάνγκ. Μεταξύ αυτών, ο ρώσος υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελοούσοφ, ο οποίος συναντήθηκε την Κυριακή με τον Κιμ Γιονγκ Ουν για συνομιλίες σχετικά με τη διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων KCNA, ο Κιμ Γιονγκ Ουν δήλωσε ότι η Βόρεια Κορέα «θα υποστηρίξει όπως πάντα πλήρως την πολιτική της Ρωσικής Ομοσπονδίας που έχει στόχο να υπερασπισθεί την εθνική κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και τα συμφέροντα ασφαλείας». Παράλληλα, εξέφρασε την «πεποίθηση ότι ο ρωσικός στρατός και ο ρωσικός λαός θα κερδίσουν αναμφίβολα τη νίκη σ’ αυτό τον ιερό και δίκαιο πόλεμο».

Οι δύο πλευρές συζήτησαν για την ενίσχυση των στρατιωτικών δεσμών τους. Ο Μπελοούσοφ ανέφερε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να υπογράψει σχέδιο συνεργασίας για την περίοδο 2027-2031, επισημαίνοντας τη συνέχιση των στενών σχέσεων των δύο χωρών.

Εγκαίνια μνημείου και στρατιωτική συνεργασία

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν, ο Αντρέι Μπελοούσοφ και ο πρόεδρος της ρωσικής Δούμας Βιατσεσλάβ Βολόντιν παρευρέθηκαν στα εγκαίνια μνημείου αφιερωμένου στους βορειοκορεάτες στρατιώτες που σκοτώθηκαν στην Ουκρανία. Η τελετή περιλάμβανε συναυλία, πυροτεχνήματα και αεροπορικές επιδείξεις, ενώ το κοινό συγκινήθηκε από τις αναπαραστάσεις «αιματηρών μαχών» και «ηρωικών εκρήξεων», όπως μετέδωσε το KCNA.

Η Βόρεια Κορέα έχει αποστείλει χιλιάδες στρατιώτες, καθώς και πυραύλους και πυρομαχικά, για να υποστηρίξει τη Ρωσία στη σύγκρουσή της με την Ουκρανία. Η Νότια Κορέα εκτιμά ότι περίπου 2.000 βορειοκορεάτες έχουν χάσει τη ζωή τους στις μάχες.

Σε αντάλλαγμα, σύμφωνα με ειδικούς, η Πιονγκγιάνγκ λαμβάνει από τη Μόσχα οικονομική βοήθεια, στρατιωτικές τεχνολογίες, τρόφιμα και ενεργειακούς πόρους, γεγονός που της επιτρέπει να παρακάμπτει τις αυστηρές διεθνείς κυρώσεις που της έχουν επιβληθεί λόγω των πυρηνικών της προγραμμάτων.

Το 2024, οι δύο χώρες υπέγραψαν στρατιωτική συνθήκη που προβλέπει ότι κάθε πλευρά θα παρέχει στρατιωτική βοήθεια «χωρίς καθυστέρηση» σε περίπτωση επίθεσης εναντίον της άλλης, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική τους σύμπλευση.