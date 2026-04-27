Μπορεί το ποδόσφαιρο να είναι ο λόγος που γεμίζει τις εξέδρες της Angel City FC, όμως στο ημίχρονο… το θέαμα αλλάζει εντελώς κατηγορία.

Το καθιερωμένο πλέον “baby race” της ομάδας μετατράπηκε σε ένα από τα πιο απολαυστικά και viral στιγμιότυπα της σεζόν, με μικρούς διαγωνιζόμενους να σέρνονται, να σταματούν, να γελούν ή ακόμα και να ξεσπούν σε κλάματα.

Μικροσκοπικά καπέλα, πολύχρωμα ρουχαλάκια και ευφάνταστες εμφανίσεις έδωσαν έναν σχεδόν… fashion χαρακτήρα στον αγώνα. Κάποια μωρά ξεκίνησαν δυναμικά, άλλα «κόλλησαν» στη μέση της διαδρομής, ενώ δεν έλειψαν εκείνα που άλλαξαν πορεία για να πάνε… προς τους γονείς τους αντί για τη γραμμή τερματισμού.

Τα βίντεο από τον αγώνα των μωρών έκαναν γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου, με τους χρήστες να σχολιάζουν την αυθορμησία και τη γλυκύτητα της εικόνας.

