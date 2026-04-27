Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Μπανγκλαντές εξαιτίας κεραυνών που έπληξαν διάφορες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων. Οι θάνατοι σημειώθηκαν καθώς ισχυρές εποχικές καταιγίδες σάρωσαν τη χώρα, προκαλώντας εκτεταμένα φαινόμενα.

Τα περιστατικά καταγράφηκαν σε πολλές περιοχές, ύστερα από αιφνίδιες καταιγίδες που συνοδεύονταν από καταρρακτώδεις βροχές και έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα. Οι αρχές ανέφεραν ότι οι συνθήκες επιδεινώθηκαν ραγδαία μέσα σε λίγες ώρες.

Οι περισσότεροι από τους νεκρούς ήταν αγρότες που εργάζονταν στα χωράφια και εργάτες που βρίσκονταν σε εκτεθειμένους χώρους τη στιγμή των κεραυνών. Αρκετοί τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε κοντινά νοσοκομεία, με ορισμένους να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Στο Μπανγκλαντές, εκατοντάδες άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο από κεραυνούς. Το 2016, η κυβέρνηση είχε κηρύξει φυσική καταστροφή εξαιτίας του φαινομένου, όταν περισσότεροι από 200 άνθρωποι σκοτώθηκαν μέσα σε έναν μήνα, τον Μάιο, εκ των οποίων 82 σε μία μόνο ημέρα.

Ανησυχία για την αύξηση των θανατηφόρων περιστατικών

Ειδικοί επισημαίνουν ότι η αύξηση των θανατηφόρων χτυπημάτων κεραυνών συνδέεται με την αποψίλωση των δασών. Η εξαφάνιση ψηλών δέντρων, που παλαιότερα λειτουργούσαν ως φυσικοί αγωγοί για τους κεραυνούς, έχει αυξήσει τον κίνδυνο για τους ανθρώπους που εργάζονται σε ανοιχτούς χώρους.

Τα δυστυχήματα που σχετίζονται με κεραυνούς είναι πιο συχνά τους μήνες πριν από την έναρξη των μουσώνων, από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο. Κατά το διάστημα αυτό, η άνοδος της θερμοκρασίας και η αυξημένη υγρασία δημιουργούν ιδιαίτερα ασταθείς καιρικές συνθήκες, αυξάνοντας τον κίνδυνο για ισχυρές καταιγίδες και κεραυνούς.