«Eίμαι υπερήφανος για τους παίκτες, τον προπονητή, τον κόσμο, την οικογένειά μου, τα παιδιά μου, τη σύζυγό μου, όλους! Δείξαμε σε όλη την Ελλάδα ότι ο ΟΦΗ μπορεί να ονειρευτεί! Ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλη ομάδα, είναι καλή ομάδα και σήμερα είναι η δική μας μέρα. Δεν έχω λόγια! Δεν φοβήθηκα στη διάρκεια του αγώνα.

Αυτό που ήθελα είναι να κάνουμε το 1-1 για να το πιστέψουμε και να παλέψουμε για τη νίκη. Μετά τον περσινό τελικό είπα στους παίκτες να μείνουν πεινασμένοι και θα επιστρέψουμε! Θέλουμε να συνεχίσουμε να γράφουμε ιστορία! Αφιερώνω το Κύπελλο στον πατέρα μου».

Αυτά είπε μετά το τέλος του Κυπέλλου Ελλάδος μιλώντας στις κάμερες της COSMOTE o πρόεδρος του ΟΦΗ Μιχάλης Μπούσης και όταν τον ρώτησαν αν νιώθει MVP της ομάδας απάντησε πως ΜVP δεν είναι αυτός, αλλά όλη η ομάδα.

Δήλωση

Λίγο πριν ο προπονητής του ΟΦΗ Χρήστος Κόντης είχε ευχαριστήσει τα παιδιά του για την προσπάθεια.

«Είναι τρομερό το συναίσθημα, κοιτάω εδώ τον κόσμο και τα παιδιά αυτά που έκαναν συγκλονιστική προσπάθεια στο γήπεδο, κοιτάω ό,τι έγινε. Είμαστε πανάξιοι κυπελλούχοι, τα παιδιά το αξίζουν με όλη αυτή τη δουλειά που έχουν κάνει. Πραγματικά τους ευχαριστώ και είμαι περήφανος. Είμαι περήφανος και για την Κρήτη και για όλο αυτόν τον λαό. Πάθος, περηφάνια, αγάπη, φιλοξενία. Ο κόσμος της Κρήτης είναι καταπληκτικός, νιώθω λες και είμαι 100 χρόνια εκεί, τους ευχαριστώ όλους μέσα από την καρδιά μου.

Έπρεπε να δώσω κάτι πίσω από την αγάπη που έχω εισπράξει. Είναι ένα συγκλονιστικό επίτευγμα για την ομάδα μας και βάση για να μπορέσουμε του χρόνου να κάνουμε κάτι πιο μεγάλο» είπε λίγο πριν οι παίκτες του τον σηκώσουν στα χέρια σε απευθείας τηλεοπτική μετάδοση προκαλώντας τον να βγάλει επιτέλους τη γραβάτα!

Μπούσης

Ο Μπούσης και ο Κόντης είναι πολύ ιδιαίτερες περιπτώσεις στο εφετινό ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Μπούσης ήρθε από τις ΗΠΑ το 2018 και έγινε πρόεδρος της ομάδας στις 4 Οκτωβρίου. Στις 10 Οκτωβρίου ανέλαβε τα χρέη της ομάδας. Πριν αναλάβει συζήτησε πολύ με τον διεθνή ποδοσφαιριστή Γιώργο Σαμαρά και τον πατέρα του: ήθελε να καταλάβει πολλά πριν πει το μεγάλο «ναι».

Οι συνεργάτες του λένε πως έχει βάλει πάνω από 15 εκατομμύρια από την τσέπη του, χρήματα που δόθηκαν για μεταγραφές, υποδομές και αναδιοργάνωση της ίδιας της ΠΑΕ από την οποία τα τελευταία χρόνια έχουν περάσει εξαιρετικοί παράγοντες: ας μην ξεχνάμε πως εκεί βρήκε καταφύγιο ο πρώην πρόεδρος της Σουπερλίγκ Μηνάς Λυσάνδρου όταν έφυγε από την ΑΕΚ και πριν γυρίσει σε αυτή.

Ο Μπούσης παραμένει έξι χρόνια τώρα ένας έξω καρδιά Ελληνοαμερικανός: το ζεϊμπέκικο που χόρεψε με το κύπελλο αγκαλιά είναι η μεγάλη στιγμή του.

Όπλο

Ο Κόντης βρέθηκε στον ΟΦΗ φέτος γιατί το ήθελε: η επιλογή να πάει στην Κρήτη δεν ήταν ούτε δεδομένη, ούτε απλή. Φτάνοντας να αναλάβει τον ΠΑΟ για δεύτερη φορά στην καριέρα του (έστω και προσωρινά…) ο Κόντης θα μπορούσε να ριζώσει εκεί – άλλωστε και για τους προπονητές ισχύει το «ουδέν μονιμότερο του προσωρινού», ειδικά στην Ελλάδα.

Στον ΠΑΟ του πρότειναν να παραμείνει σε όποια θέση ήθελε – αυτή του βοηθού του Μπενίτεθ έμοιαζε πολύ καλή, διότι δεν θα είχε την παραμικρή ευθύνη και θα έβαζε στο βιογραφικό του μια συνεργασία με έναν προπονητή με όνομα, πράγμα που μετράει. Ο Κόντης προτίμησε τον ΟΦΗ παίρνοντας ένα ρίσκο τεράστιο: η ομάδα του Ηρακλείου είχε αρχίσει το πρωτάθλημα άσχημα, υπήρχαν απαιτήσεις και νομίζω πως κανείς δεν περίμενε πως ο ΟΦΗ θα μπορούσε να ξαναφτάσει πάλι στον τελικό Κυπέλλου, καθώς αυτό το πέτυχε πέρυσι ύστερα από 25 ολόκληρα χρόνια.

Λέγανε στον ΠΑΟ πως το πρόβλημά του ήταν οι υπερβολικά καλές σχέσεις με τους παίκτες – ειδικά τους Έλληνες: τις γνώσεις του και την εργατικότητά του δεν την αμφισβήτησε κανείς. Με αυτό το όπλο – την ικανότητα δηλαδή να μιλάει στα παιδιά του δείχνοντας πως τους καταλαβαίνει – ο Κόντης πορεύτηκε και στον ΟΦΗ. Με τη συμπεριφορά του έκανε παίκτες που εκεί βρήκαν ένα συμβόλαιο που μοιάζει με καταφύγιο να νιώθουν τρομερά σημαντικοί.

Ο Ανδρούτσος, ο Λαμπρόπουλος, ο Πούγγουρας, ο Φούντας είδαν την ευκαιρία μιας δεύτερης καριέρας. Ο Κωστούλας, ο Καραχάλιος, ο Αθανασίου, ο Χριστόπουλος ένιωσαν πολύ σημαντικοί. Κι ο Σαλσίδο, ο Νέιρα, ο Σενγκέλια, ο τρελός αλλά μπαλαδόρος Νους, ο Ισέκα που χτύπησε με ψυχραιμία το πέναλτι του τελικού 3-2 έβαλαν την ομάδα στην καρδιά τους: ο Νους είναι η πιο εμβληματική περίπτωση.

Πανηγύρισε με τη μάνα του, βγήκε από το γήπεδο κλαίγοντας γιατί δεν ήθελε να γίνει αλλαγή, και πέτυχε ένα γκολ δίνοντας προβάδισμα στον ΟΦΗ με 2-1 που αποτελεί παράδειγμα για το πώς πρέπει να συγκλίνει και να ολοκληρώνει μια φάση ένα σέντερ φορ.

Ραζβάν

Κι ο ΠΑΟΚ; Ο ΠΑΟΚ αυτή την στιγμή είναι η εικόνα του Ραζβάν Λουτσέσκου όταν μιλάει στις κάμερες στο τέλος του ματς. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ είναι αμήχανος – σαν να μην καταλαβαίνει τι έχει συμβεί προηγουμένως. Ο ΠΑΟΚ εμφανίστηκε στον τελικό χωρίς απουσίες αλλά και με αρκετούς παίκτες που φαινόταν πως έρχονται από τραυματισμούς και απουσία.

Ο Ζίβκοβιτς, ο Μεϊτέ, ο Κένι εμφανώς δεν είχαν 90 λεπτά στα πόδια τους – πόσο μάλλον 120 λεπτά που τελικά χρειάστηκαν. Η επιλογή του Μύθου στην αρχική ενδεκάδα δεν δικαίωσε τον προπονητή: ο νεαρός φορ είχε να ξεκινήσει πολύ καιρό στο βασικό σχήμα. Κυρίως όμως ο ΠΑΟΚ μοιάζει στο τέλος της σεζόν να μην έχει διοικητική υπόσταση: όλα πρέπει να τα σηκώνει ο συγκεντρωτικός Λουτσέσκου στις πλάτες του – δεν είναι απλό, πόσο μάλλον όταν όλοι συμφωνούν πως ο χαμός του πατέρα του τού άφησε κι ένα τραύμα που είναι ακόμα νωπό.

Ο ΠΑΟΚ είναι αυτή τη στιγμή ο Λουτσέσκου και μόνο: όλοι οι υπόλοιποι που ασχολούνται με την καθημερινότητας της ομάδας είναι η Μαρία Γκοτζάρεβα και ο Βιεϊρίνια – στα χρονικά του επαγγελματικού μας ποδοσφαίρου δεν θυμάμαι τίποτα ανάλογο. Βέβαια αυτό στην εξέλιξη της χρονιάς μπορεί να μη σημαίνει και τίποτα. Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ μεγάλος για να μην αντιδράσει, έστω κι αν αυτή τη στιγμή μοιάζει σοκαρισμένος.