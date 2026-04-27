Ο Σάσα Βεζένκοφ τοποθετήθηκε ενόψει της πρεμιέρας των Play-Offs της EuroLeague, όπου ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Μονακό στο κατάμεστο ΣΕΦ. Ο Βούλγαρος φόργουορντ στάθηκε στις απαιτήσεις της σειράς και στα στοιχεία που θα κρίνουν την πρόκριση, τονίζοντας την ανάγκη συγκέντρωσης και συνέπειας για να έρθει η νίκη στο πρώτο παιχνίδι.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην ανάδειξή του σε MVP, σχολιάζοντας με ψυχραιμία τη διάκριση, ενώ δεν άφησε ασχολίαστα και τα πρόσφατα λόγια του Μπλόσομγκεϊμ για το σχετικό βραβείο.

Οι δηλώσεις του Σάσα Βεζένκοφ:

«Υπάρχει μια περηφάνια. Όσο και να μην το σκέφτεσαι, όταν έρθει η ώρα και το ζήσεις είναι κάτι πολύ όμορφο. Πρέπει να χαίρεσαι για κάθε τι καλό. Το ξεχνάμε όμως γιατί μπαίνουμε σε μια σκληρά επίπονη με ένταση».

Για το γιατί αφήνει πίσω το βραβείο του MVP:

«Όλα ξεχνιούνται, όλα μένουν πίσω, δεν μπορείς να ζεις με το παρελθόν. Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον οργανισμό. Χωρίς αυτούς δεν μπορούσε να έρθει αυτό το βραβείο. Τώρα συγκεντρώνεσαι στην επόμενη μέρα».

Για την regular season:

«Ήταν μια μεγάλη κανονική περίοδος με 38 αγώνες. Στο παιχνίδι με τη Ρεάλ ένιωθα κάτι από το προηγούμενο βράδυ. Αυτό το παιχνίδι μας έδωσε και το πλεονέκτημα».

Για τη Μονακό:

«Είναι μια σκληρή ομάδα, με παίκτες που ξέρουν το ρόλο τους. Παίζουν χωρίς άγχος. Τα κατάφεραν και άξια είναι εδώ. Όποιος νομίζει ότι είναι εύκολο κάνει λάθος. Πρέπει να δώσουμε τα πάντα για να πάρουμε την πρόκριση».

Για τα σχόλια του Μπλόσομγκεϊμ περί MVP:

«Δεν έχω να απαντήσω κάτι. Είναι νέα μόδα μάλλον να μιλάει ο ένας για τον άλλο».

Για το γεγονός πως η Μονακό μετράει 3 νίκες στα τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια:

«Άλλες ομάδες, άλλοι προπονητές, άλλες καταστάσεις. Είμαστε πιο έτοιμοι από ποτέ να τους αντιμετωπίσουμε και να φτάσουμε στη νίκη».

Για τους στόχους που θέτει σαν παίκτης:

«Όταν ξεκινάς τη διαδρομή στο μπάσκετ στόχος είναι να φτάσεις όσο πιο ψηλά μπορείς. Ζω την κάθε στιγμή. Θέλω να πηγαίνω σπίτι ξέροντας ότι έδωσα το 100%. Πολλά πράγματα τα θεωρούμε δεδομένα αλλά δεν είναι. Τα κατακτάς με σκληρή δουλειά».