Από τον Ιούνιο, όσοι έχουν οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία και την Eφορία θα μπουν στο δίλημμα «εξωδικαστικός μηχανισμός ή ρύθμιση με 72 δόσεις;». Θα πρέπει, δηλαδή, να βρουν ποια από τις δύο ρυθμίσεις τούς συμφέρει περισσότερο.

«ΤΑ ΝΕΑ» παρουσιάζουν σήμερα ένα κρας τεστ προκειμένου να δώσουν στους αναγνώστες τους τα δεδομένα που απαιτούνται ώστε να εκτιμήσουν τι ταιριάζει καλύτερα στις δικές τους ανάγκες. Παρότι οι νέες εξαγγελίες της κυβέρνησης για το ιδιωτικό χρέος βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση, επειδή λαμβάνουν υπόψη το μέγεθος του συγκεκριμένου προβλήματος – το οποίο είναι ένα από τα δυσβάσταχτα για πολλούς κατάλοιπα των χρόνων της κρίσης – αλλά και τις επιπτώσεις που έχει στο σύνολο της οικονομίας, η αντιπολίτευση έχει ήδη αποφανθεί πως οι όροι που τίθενται είναι ιδιαίτερα σκληροί για τους οφειλέτες, προειδοποιώντας ότι ενδέχεται εξαιτίας τους να μην αποδειχθούν βιώσιμοι οι διακανονισμοί.

Χιλιάδες επιχειρήσεις και επαγγελματίες χρειάζονται αυτή την ανάσα, όμως. Γιατί ένα δίκαιο και λειτουργικό πλαίσιο διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους είναι προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας. Το success story της τελευταίας δεν θα συνεχιστεί για πολύ αν δεν στηριχθεί η ρευστότητα. Γι’ αυτό, το κράτος οφείλει να υλοποιήσει επιτέλους τις ρυθμίσεις που ανακοινώνονται. Να φροντίσει ώστε κάθε νέα να μη λειτουργεί απλώς ως παράταση της παράτασης αποπληρωμής των χρεών.