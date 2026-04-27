Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου παρουσίασε το νέο νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας που αφορά τη χρήση και παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), τονίζοντας ότι «με το σημερινό νομοσχέδιο ανοίγουμε τον δρόμο για τα “φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι”, δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε Έλληνα πολίτη να μειώσει το κόστος της ενέργειάς του».

Όπως εξήγησε, η ευρωπαϊκή Οδηγία για τις ΑΠΕ που ενσωματώνεται στο νομοσχέδιο «θέτει ακριβείς στόχους, θεσπίζει κανόνες, εξειδικεύει, δίνει ορισμούς και επικαιροποιεί το ισχύον πλαίσιο». Πρόκειται, όπως είπε, για «ένα νομοθέτημα με το οποίο ενισχύουμε την ενεργειακή Δημοκρατία, απλοποιούμε τις διαδικασίες και επιταχύνουμε τη βιώσιμη ενεργειακή μετάβαση, αυξάνοντας τη συμμετοχή των πολιτών στην αγορά ενέργειας με διαφάνεια και ενισχύοντας το μερίδιο των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα».

Ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι «ο ήλιος και ο άνεμος ανήκουν σε όλους τους πολίτες» και πως τα “φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι” αποτελούν ουσιαστικό βήμα για την εφαρμογή της ενεργειακής Δημοκρατίας. «Τα 800W δίνουν τη δυνατότητα σε κάθε Έλληνα πολίτη να μειώσει το κόστος ενέργειάς του, πραγματώνοντας έτσι την έννοια της ενεργειακής Δημοκρατίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η θέση της Ελλάδας στα μικρά φωτοβολταϊκά

Αναφερόμενος στα «μικρά φωτοβολταϊκά», ο υπουργός επεσήμανε ότι «από τα 18 GW των ΑΠΕ που εισέρχονται στο ενεργειακό μείγμα, περίπου τα 9,2 προέρχονται από τον ΔΕΔΔΗΕ, δηλαδή από τη χαμηλή και μεσαία τάση». Από αυτά, όπως σημείωσε, «τουλάχιστον 80.000 είναι μικρά φωτοβολταϊκά, γεγονός που κατατάσσει την Ελλάδα ανάμεσα στις χώρες με τη μεγαλύτερη αναλογική διείσδυση στην Ευρώπη». «Απόδειξη ότι στην Ελλάδα η ενέργεια αφορά όλους, τους πολλούς και όχι τους λίγους», πρόσθεσε.

Η ευρωπαϊκή διάσταση της Οδηγίας

Για την ευρωπαϊκή Οδηγία, ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι απευθύνεται σε όλα τα κράτη-μέλη, τα οποία έχουν διαφορετικές ταχύτητες στη διείσδυση των ΑΠΕ. «Κάποιες χώρες, όπως η Ελλάδα, έχουν ήδη πετύχει τους στόχους τους και πρωταγωνιστούν στο ποσοστό διείσδυσης της ενέργειας από ήλιο και άνεμο. Είμαστε έβδομοι παγκοσμίως», ανέφερε. Ο στόχος, πρόσθεσε, «ήταν και παραμένει η προσιτή, άφθονη ενέργεια για τους πολίτες, με διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα και μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, υπό συνθήκες ενεργειακής ανθεκτικότητας και ασφάλειας».

Ρυθμίσεις για τις περιοχές NATURA

Αναφορικά με τις προβλέψεις του νομοσχεδίου για τις περιοχές NATURA, ο υπουργός υπογράμμισε ότι στόχος είναι «να μπει τάξη προστατεύοντας τη βιοποικιλότητα κάθε περιοχής». Όπως είπε, «μέσα στο δίκτυο Natura 2000 βρίσκονται ολόκληρες πόλεις όπως τα Ιωάννινα και η Καστοριά, νησιά όπως η Χάλκη και η Σκόπελος, αλλά και σημαντικές δημόσιες υποδομές, όπως αεροδρόμια και λιμάνια».

Ο κ. Παπασταύρου εξήγησε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει «την εξάλειψη της αλόγιστης και άναρχης επέκτασης των οικισμών και την αποτροπή δόμησης αυθαιρέτων». Αυτό θα γίνει «μέσω της δυνατότητας περιορισμένης επέκτασης του σχεδίου πόλεως, αλλά με σχεδιασμό και όχι άναρχα». Όπως ανέφερε, οι ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες θα εντάσσονται στα τοπικά ή ειδικά πολεοδομικά σχέδια, ενώ η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα διασφαλίζει τη δημόσια διαβούλευση και τον λεπτομερή έλεγχο των επιπτώσεων.

Υπενθύμισε, τέλος, ότι τα ΤΠΣ και ΕΠΣ εγκρίνονται από το Συμβούλιο της Επικρατείας, τονίζοντας πως «ο προληπτικός έλεγχος νομιμότητας από το ΣτΕ αποτελεί ένα ισχυρό πρόσθετο εχέγγυο που διασφαλίζει τη συμβατότητα των προτεινόμενων χρήσεων με την ανάγκη προστασίας της περιοχής».

«Αντί μιας κακώς εννοούμενης πολιτικής ορθότητας, που δεν ενδιαφέρεται για την ουσιαστική προστασία της φύσης, επιλέγουμε να δούμε τα πραγματικά δεδομένα και να προωθήσουμε μια ισορροπημένη ανάπτυξη με τάξη και κανόνες, που να ικανοποιεί τις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού, διατηρώντας παράλληλα την ισορροπία ανάμεσα στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας», κατέληξε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.