Οι Αρχές στο Νέο Μεξικό διεξάγουν έρευνα για να διαπιστώσουν πόσες νεαρές γυναίκες και κορίτσια ενδέχεται να υπήρξαν θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης από τον Τζέφρι Επστάιν στο απομονωμένο Zorro Ranch, την εκτεταμένη ιδιοκτησία του στην πολιτεία.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, πολλές γυναίκες καταγγέλλουν ότι μεταφέρθηκαν στο ράντσο, όπου υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση από τον Επστάιν και συνεργάτες του. Μέχρι σήμερα, μόνο μία γυναίκα – η πρώην μασέζ από τη Σάντα Φε, Ρέιτσελ Μπεναβίντες – είναι γνωστό ότι κατάγεται από το Νέο Μεξικό.

Η βουλευτής Μαριάννα Ανάγια, επικεφαλής της πολιτειακής έρευνας για τον Επστάιν, δήλωσε στο Reuters ότι η ομάδα της βρίσκεται σε επαφή με κατοίκους της περιοχής που υποστηρίζουν πως κακοποιήθηκαν στο ράντσο.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι μας έχουν προσεγγίσει κάτοικοι της περιοχής, οι οποίες υποστηρίζουν ότι ήταν θύματα (του Επστάιν)», ανέφερε η Ανάγια σε γραπτό μήνυμά της προς το πρακτορείο.

Η Επιτροπή Αλήθειας συνεργάζεται με το υπουργείο Δικαιοσύνης του Νέου Μεξικού, προκειμένου να στηρίξουν τις επιζήσασες που μπορούν να αποδείξουν ότι υπήρξαν θύματα του Επστάιν, ώστε να προσφύγουν στη δικαιοσύνη, σύμφωνα με την ίδια.

Πρόκειται για την πρώτη επίσημη αναγνώριση από την Επιτροπή ότι υπάρχει επικοινωνία με γυναίκες της περιοχής, οι οποίες καταγγέλλουν πως υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση στο ράντσο του Επστάιν κατά τη διάρκεια της 25ετούς ιδιοκτησίας του.

Ο Επστάιν και οι συνεργάτες του φέρονται να αποπλάνησαν έφηβες στις κατοικίες του χρηματιστή στη Νέα Υόρκη και στο Παλμ Μπιτς, σύμφωνα με καταθέσεις μαρτύρων στο δικαστήριο.

Η Μαρία Χοσέ Ροντρίγκες Κάντιθ, επικεφαλής του κέντρου υποστήριξης θυμάτων σεξουαλικών εγκλημάτων της περιοχής, ανέφερε στο Reuters ότι το 2019 – τη χρονιά που ο Επστάιν συνελήφθη και αργότερα βρέθηκε νεκρός στο κελί του – περίπου 45 άτομα προσέγγισαν το κέντρο ζητώντας πληροφορίες, θεραπεία και στήριξη σχετικά με φερόμενη σεξουαλική κακοποίηση στο ράντσο.