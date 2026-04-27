Yπόθεση αυθαίρετης παρέμβασης διαπιστώθηκε στον αιγιαλό στον Ωρωπό, μετά από καταγγελία για παράνομη εκτέλεση έργου στη θαλάσσια περιοχή των Αλυκών.

Όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, κατόπιν επώνυμης καταγγελίας ιδιώτη αλλά και σχετικών δημοσιευμάτων, διαπιστώθηκε επιχωμάτωση έκτασης περίπου 60 επί 8 μέτρων προς τη θάλασσα, εντός της αρμοδιότητας του Λιμενικού Τμήματος Ωρωπού.

Για την υπόθεση σημειώνει ο υπουργός έχει ήδη ενημερωθεί η αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ η Λιμενική Αρχή διενεργεί προανάκριση.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι για το συγκεκριμένο θέμα έχει κινητοποιηθεί η Κτηματική Υπηρεσία και το Αστυνομικό Τμήμα Ωρωπού, προκειμένου να διερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης.

Την ίδια ώρα, διατάχθηκε και η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, με στόχο την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η παρέμβαση.

Η υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο τα ζητήματα προστασίας του αιγιαλού και των αυθαίρετων ενεργειών σε παράκτιες ζώνες, με τις αρχές να εμφανίζονται αποφασισμένες να προχωρήσουν σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες.