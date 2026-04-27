Η αστυνομία της Νορβηγίας προχώρησε σε συμφωνία συνεργασίας με τη Γαλλία προκειμένου να διευκολύνει την έρευνά της για τη διάσημη διπλωμάτισσα Μόνα Γιούουλ και τον σύζυγό της, Τέργε Ρεντ-Λάρσεν. Οι δύο κατηγορούνται αντίστοιχα για «διαφθορά με επιβαρυντικές περιστάσεις» και «συνέργεια σε διαφθορά με επιβαρυντικές περιστάσεις», λόγω των παλαιών δεσμών τους με τον Αμερικανό παιδεραστή Τζέφρι Έπστιν.

Μια κοινή εξεταστική επιτροπή (JIT) συγκροτήθηκε μεταξύ της υπηρεσίας Έκοκριμ, που είναι αρμόδια για την έρευνα οικονομικών εγκλημάτων, και των γαλλικών αρχών, όπως ανακοίνωσε η Έκοκριμ στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Η συνεργασία (…) αφορά μια συγκεκριμένη υπόθεση για την οποία η Γαλλία διενεργεί ήδη έρευνα», ανέφερε η υπηρεσία, χωρίς να αποκαλύψει περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το γαλλικό σκέλος της υπόθεσης.

Στη Γαλλία βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη πολλές έρευνες για οικονομικά αδικήματα που συνδέονται με την υπόθεση Έπστιν. Μία από αυτές αφορά τον διπλωμάτη Φαμπρίς Αϊντάν, ο οποίος εργάστηκε στα Ηνωμένα Έθνη την περίοδο 2006-2013 και υπήρξε συνεργάτης του Νορβηγού διπλωμάτη Τέργε Ρεντ-Λάρσεν. Ο τελευταίος είχε διατελέσει, μεταξύ 2005 και 2016, ειδικός απεσταλμένος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ.

Η αστυνομία της Νορβηγίας είχε ανακοινώσει τον Φεβρουάριο την έναρξη έρευνας εις βάρος της Γιούουλ, η οποία υπηρέτησε ως πρέσβειρα στη Βρετανία τη δεκαετία του 2010. Σύμφωνα με νορβηγικά μέσα ενημέρωσης, εκείνη την περίοδο η ίδια και ο σύζυγός της διατηρούσαν σχέσεις με τον Έπστιν.

Οι αρχές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, την αγορά ενός διαμερίσματος στο Όσλο το 2018 σε τιμή χαμηλότερη της αγοράς, ένα ταξίδι στο νησί του Έπστιν το 2011 και την πληρωμή της οικιακής βοηθού του Τέργε Ρεντ-Λάρσεν. Το ζευγάρι αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομες πράξεις.

Ο Τζέφρι Έπστιν αυτοκτόνησε το 2019 μέσα στη φυλακή, ενώ το 2008 είχε καταδικαστεί για εκπόρνευση ανήλικης. Η Γιούουλ και ο Ρεντ-Λάρσεν είχαν διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στις μυστικές ισραηλινοπαλαιστινιακές διαπραγματεύσεις που οδήγησαν στις Συμφωνίες του Όσλο στις αρχές της δεκαετίας του 1990.