Με μόλις 1.000 ευρώ αρχικό κεφάλαιο, μια γυναίκα από το Ντένβερ των ΗΠΑ κατάφερε να δημιουργήσει μια επιχείρηση που σήμερα αποφέρει έσοδα άνω του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ ετησίως, μετατρέποντας μια απλή ιδέα σε επιτυχημένο επιχειρηματικό μοντέλο.

Η 29χρονη Anne Marie Carroll επένδυσε 580 ευρώ για την αγορά μιας βιντεοκάμερας Sony από το Amazon και άλλα 250 ευρώ για να δημιουργήσει μια ιστοσελίδα στο Squarespace. Με αυτό το μικρό ποσό έθεσε τα θεμέλια της δικής της επιχείρησης, η οποία μέσα σε λίγους μήνες πολλαπλασίασε επί 36 την αρχική της επένδυση.

Η Carroll είναι ιδρύτρια και CEO της Wedding Weekender, μιας υπηρεσίας που νοικιάζει βιντεοκάμερες σε ζευγάρια ώστε να καταγράφουν οι ίδιοι τον γάμο τους. Στη συνέχεια, η ομάδα της επιμελείται το υλικό και δημιουργεί εξατομικευμένα βίντεο, προσφέροντας μια οικονομική και δημιουργική εναλλακτική στην παραδοσιακή βιντεογράφηση.

Η ιδέα γεννήθηκε μετά τον δικό της γάμο με τον σύζυγό της, Bryan, τον Αύγουστο του 2024. Όπως εξήγησε, το υψηλό κόστος των επαγγελματικών υπηρεσιών βιντεογράφησης την οδήγησε να αναζητήσει πιο προσιτές λύσεις, προσλαμβάνοντας τελικά έναν φοιτητή για την ημέρα του γάμου. Παρατήρησε, μάλιστα, ότι και άλλοι φίλοι της μείωναν τον προϋπολογισμό τους για τα βίντεο γάμου, δίνοντας προτεραιότητα στη φωτογραφία.

Έτσι, αποφάσισε να αγοράσει τη δική της κάμερα και να ξεκινήσει να δημοσιεύει βίντεο στο TikTok, εξηγώντας την ιδέα πίσω από το Wedding Weekender. Χρησιμοποίησε την κάμερα σε ταξίδια για bachelorette parties τον Απρίλιο του 2025, δείχνοντας τις δυνατότητες της υπηρεσίας, παρότι δεν είχε ακόμη υλικό από πραγματικούς γάμους.

Ισχυρή αύξηση παραγγελιών

Δύο από τα βίντεό της έγιναν viral, συγκεντρώνοντας πάνω από 300.000 προβολές στο TikTok και προκαλώντας έκρηξη παραγγελιών τον Μάιο του 2025. Μέσα σε δέκα ημέρες, η εταιρεία είχε ήδη λάβει 50 παραγγελίες και πωλήσεις άνω των 31.000 ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το CNBC Make It. Από τον Μάρτιο του 2026, οι συνολικές πωλήσεις είχαν ξεπεράσει τα 850.000 ευρώ.

Σήμερα, λίγο πριν κλείσει τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της, η Wedding Weekender έχει καταγράψει περισσότερες από 2.000 παραγγελίες και έχει παραδώσει πάνω από 650 βίντεο, με τον συνολικό τζίρο να υπερβαίνει τα 1,45 εκατομμύρια ευρώ. Η Carroll εκτιμά ότι μέχρι τον Μάιο τα έσοδα θα αγγίξουν τα 1,7 εκατομμύρια ευρώ.

Ερωτηθείσα από το CNBC για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, η Carroll απάντησε: «Ήταν δύσκολο να αφήσω μια σταθερή εταιρική καριέρα για να επενδύσω στη δική μου επιχείρηση. Πάντα ήθελα να δουλεύω για τον εαυτό μου. Όταν είδα ότι υπήρχε ζήτηση και προοπτική για τέτοια έσοδα, η απόφαση δεν μου φάνηκε τόσο δύσκολη».

Και πρόσθεσε: «Το πιο συχνό σχόλιο που λαμβάνουμε από τα ζευγάρια είναι το πόσο χαρούμενα είναι που βρήκαν την υπηρεσία μας, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να έχουν βίντεο από τον γάμο τους».