Ο Μάιος του 2026 θα φέρει ένα σπάνιο αστρονομικό φαινόμενο, καθώς σύμφωνα με το Old Farmer’s Almanac θα εμφανιστούν δύο πανσέληνοι μέσα στον ίδιο ημερολογιακό μήνα. Το γεγονός αυτό συμβαίνει μόνο κάθε λίγα χρόνια και αποτυπώνει τον ακριβή ρυθμό της τροχιάς της Σελήνης γύρω από τη Γη, προσφέροντας μας μια μοναδική ευκαιρία να παρακολουθήσουν έναν πλήρη σεληνιακό κύκλο που ξεκινά και ολοκληρώνεται με πανσέληνο.

Φεγγάρι των Λουλουδιών: Γιατί βάπτισαν έτσι τη Σελήνη αυτή

Η πρώτη πανσέληνος, την 1η Μαΐου, στην αρχή του μήνα είναι η λεγόμενη “flower moon” (Πανσέληνος των Λουλουδιών). Η ονομασία της προέρχεται από τις παρατηρήσεις των εποχικών αλλαγών στη Βόρεια Αμερική, όταν τα λουλούδια βρίσκονται στην πλήρη άνθισή τους. Οι παραδοσιακές ονομασίες των φάσεων της Σελήνης, που συνδέονται με τις κοινότητες των ιθαγενών Algonquin, που αντικατοπτρίζουν τη στενή σχέση της φύσης με τους αγροτικούς κύκλους.

Η δεύτερη πανσέληνος θα εμφανιστεί στις 31 Μαΐου, ολοκληρώνοντας τον μήνα με αυτό που οι αστρονόμοι αποκαλούν “blue moon” (Μπλέ Σελήνη) . Ο όρος δεν αφορά αλλαγή χρώματος, αλλά τη σπάνια περίπτωση όπου δύο πανσέληνοι συμπίπτουν μέσα στον ίδιο μήνα. Η χρονική αυτή σύμπτωση οφείλεται στον κύκλο των περίπου 29,5 ημερών της Σελήνης, που περιστασιακά επιτρέπει δύο πλήρεις φάσεις σε έναν μήνα.

Έτσι, ο Μάιος του 2026 θα ξεκινήσει και θα τελειώσει με πανσέληνο — ένα σπάνιο ημερολογιακό μοτίβο που αναμένεται να τραβήξει το ενδιαφέρον τόσο των ερασιτεχνών όσο και των επαγγελματιών αστρονόμων.

Μπλε Φεγγάρι: Η προέλευση και το νόημα

Η έννοια του Μπλε Φεγγαριού (blue moon) έχει εξελιχθεί με τα χρόνια και σήμερα χρησιμοποιείται για να περιγράψει τέτοιου είδους σπάνια σεληνιακά φαινόμενα. Υπάρχουν δύο επίσημοι ορισμοί: ο πρώτος, γνωστός ως “calendrical blue moon”, αφορά δύο πανσέληνους μέσα στον ίδιο μήνα – όπως θα συμβεί τον Μάιο του 2026. Ο δεύτερος, ο “seasonal blue moon”, αναφέρεται στην ύπαρξη τεσσάρων πανσελήνων μέσα σε μία εποχή αντί για τις τρεις συνηθισμένες.

Σύμφωνα με το Old Farmer’s Almanac, τέτοια φαινόμενα επαναλαμβάνονται κάθε λίγα χρόνια, καθώς ο σεληνιακός κύκλος μετατοπίζεται σταδιακά σε σχέση με τη δομή του ημερολογίου. Η αλληλεπίδραση αυτή ανάμεσα στο αστρονομικό και το ανθρώπινο μέτρημα του χρόνου δημιουργεί σπάνιες αλλά προβλέψιμες στιγμές, όπως αυτή που αναμένεται τον Μάιο του 2026.

Ένα αστρονομικό θέαμα

Η εμφάνιση δύο πανσελήνων μέσα σε έναν μήνα παραμένει ένα ασυνήθιστο γεγονός που εντυπωσιάζει για τη χρονική του συγκυρία. Αν και κάθε πανσέληνος ακολουθεί τον ίδιο κύκλο, η θέση τους στο ημερολόγιο δημιουργεί την αίσθηση της σπανιότητας που έχει καταγραφεί εδώ και αιώνες.

Για τους φίλους της αστρονομίας, ο Μάιος του 2026 θα αποτελέσει ιδανική ευκαιρία για παρατήρηση. Η παρακολούθηση των δύο πανσελήνων μέσα στον ίδιο μήνα προσφέρει μια ευρύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο εξελίσσεται και επαναλαμβάνεται ο σεληνιακός κύκλος.

Τέτοιες στιγμές αναδεικνύουν τη συνέπεια των ουράνιων κινήσεων, υπενθυμίζοντας ότι ακόμη και τα πιο προβλέψιμα φυσικά φαινόμενα μπορούν να προκαλέσουν δέος όταν τα παρατηρούμε μέσα από το πλαίσιο του ανθρώπινου χρόνου.