Ο Επίτιμος Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ΝΑ Αττικής Γιώργος Καλιακμάνης μίλησε στην εκπομπή του Mega «Live News» για τη δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο και αναφέρθηκε στο περιστατικό. Αρχικά ο κ. Καλιακμάνης ανέφερε ότι: «Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτός ο άνθρωπος ήθελε να σκοτώσει, ήθελε να εκτονώσει την επιθετικότητά του, για να το πω καλύτερα, και γι’ αυτό πήρε μαζί του μαχαίρι. Νοίκιασε ένα Smart, δεν ξέρω αν συνήθιζε να νοικιάζει αυτοκίνητα, αυτό θα το δουν οι Αρχές. Πήγε με τον φίλο του εκεί, χτύπησε το παιδί στη μέση, στον θώρακα. Δηλαδή, όταν χτυπήσεις έναν άνθρωπο στη μέση και στον θώρακα, το πιθανότερο είναι να του έχεις αφαιρέσει τη ζωή.» «Και κατόπιν, σε ερώτηση της φίλης του τι έγινε στη συνάντηση, αυτός είπε τον γ… Δεν είπε “μήπως τον χτύπησα” ή “τσακωθήκαμε”, δεν είπε “δεν ξέρω αν είναι καλά”, “πιστεύω να μην του έκανα κακό”. Που σημαίνει ότι δεν έδειξε καμία μεταμέλεια. Μεταμέλεια έδειξε όταν τον έπιασε η Αστυνομία, έκανε ότι έδειξε μεταμέλεια. Τι είπε εκεί;» «Είπε ότι εν ήθελα να συμβεί αυτό, μακάρι να γύριζα τον χρόνο πίσω». «Δεν το είπε όμως αυτό όταν τον ρώτησε η φίλη του, δεν το είπε όταν έπλυνε το μαχαίρι και το έκρυψε πάνω στον ηλιακό.» «Γιατί δεν το πέταξε στα σκουπίδια ή στον υπόνομο; Γιατί το μαχαίρι αυτό ήταν η δύναμή του. Αυτό θεωρεί αυτό το παιδί. Ότι, σαν κάποιος που επιδεικνύει όπλα, πιστόλια, που θεωρούν ότι τα πιστόλια είναι η δύναμή τους, έτσι και αυτοί που θεωρούν ότι αυτά τα όπλα είναι η δύναμή τους είναι επικίνδυνοι, γιατί ανά πάσα στιγμή μπορούν να εκδηλώσουν την επιθετικότητά τους, γιατί νιώθουν μειονεκτικά και θέλουν να δείξουν ότι με αυτά τα αντικείμενα υπερισχύουν.» κατέληξε ο κ. Καλιακμάνης. Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών βρίσκεται η δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο, καθώς νέα στοιχεία αποκαλύπτουν όσα συνέβησαν τη νύχτα της περασμένης Τετάρτης στο πάρκο Ασυρμάτου. Ο 27χρονος έπεσε νεκρός έπειτα από επίθεση, με τον καθ’ ομολογίαν δράστη να διαφεύγει και να εκμυστηρεύεται σε τρεις φίλους του όσα είχαν προηγηθεί. Οι τρεις αυτοί φίλοι κατηγορούνται πλέον για υπόθαλψη εγκληματία.

Στο περιθώριο των εξελίξεων, οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων για να απολογηθούν, λαμβάνοντας νέα προθεσμία. H εκπομπή του Mega «Live News» πραγματοποίησε αυτοψία στα σημεία όπου εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα, από τον Άγιο Δημήτριο έως τη Γλυφάδα, τον Πειραιά και την Αργυρούπολη, όπου ο καθ’ ομολογίαν δράστης φέρεται να βρέθηκε μετά το έγκλημα, προσπαθώντας να αποφασίσει τις επόμενες κινήσεις του.

«Η φίλη μου έκλαιγε και τον ρωτούσε πώς είναι δυνατόν να έχει κάνει κάτι τέτοιο. Εκείνος της απάντησε ότι το έκανε για τη σχέση τους και για να σταματήσει να τους ενοχλεί το θύμα. Μας έδειξε και φωτογραφία από το κινητό του με το μαχαίρι που είχε χρησιμοποιήσει. Ήταν γεμάτο αίματα», ανέφερε στην απολογία της η φίλη της 20χρονης συντρόφου του δράστη.

Το χρονικό του φονικού

Ήταν βράδυ Τετάρτης όταν, σύμφωνα με τις καταθέσεις, ξεκίνησε η αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησαν στη δολοφονία. Ο φίλος του δράστη περιέγραψε ότι είχαν κανονίσει να συναντηθούν στο πάρκο Ασυρμάτου γύρω στις 20:00. «Όταν έφτασα κάτω από το σπίτι του, ο 20χρονος με περίμενε μέσα σε ένα μαύρο SMART, το οποίο, όπως είπε, ήταν νοικιασμένο», σημείωσε.

Οι δύο νέοι έφτασαν στο πάρκο περίπου στις 20:40. «Πάρκαρε λίγα στενά πιο πέρα. Παρατήρησα ότι ήταν ανήσυχος, κοιτούσε συνεχώς γύρω του, σαν να έψαχνε κάποιον. Δεν φανταζόμουν τι θα επακολουθούσε», πρόσθεσε ο φίλος του.

Λίγο αργότερα, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, ο 20χρονος κάρφωσε μαχαίρι μήκους 20 εκατοστών στην καρδιά του 27χρονου. «Άκουσα τον δράστη να φωνάζει ‘ποιον θα γ@μ… ρε;’. Έτρεξα προς το μέρος τους, αλλά δεν πρόλαβα. Τον είδα να βγάζει από την τσέπη του ένα μεγάλο μαχαίρι με άσπρη λαβή και να το καρφώνει στο στήθος του θύματος», κατέθεσε ο 21χρονος φίλος του.

Οι κινήσεις μετά το έγκλημα

Μετά τη δολοφονία, οι δύο νέοι κατευθύνθηκαν σε άλλο πάρκο στον Άγιο Δημήτριο, όπου συνάντησαν τις δύο φίλες τους. Η 20χρονη σύντροφος του δράστη δήλωσε ότι ανησύχησε όταν το θύμα δεν απαντούσε στα τηλέφωνά της. «Επέμενα να μάθω τι συνέβη, και τότε μου είπε πως τον μαχαίρωσε, όχι όμως ότι τον σκότωσε», ανέφερε.

Οι δύο 20χρονες υποστηρίζουν ότι δεν παρέμειναν μαζί τους όλη τη νύχτα. «Μιλήσαμε με τους γονείς μου, ήμουν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και η μητέρα μου μού έδωσε ένα ηρεμιστικό. Αργότερα, πήγαμε όλοι μαζί σε ξενοδοχείο στην Αργυρούπολη, το οποίο είχε κανονίσει ο δράστης. Δεν μπορούσα να πιστέψω τι είχε συμβεί», είπε η μία από τις δύο.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι φίλοι του δράστη εμφανίζονταν νευρικοί και ανήσυχοι μετά το περιστατικό, αναζητώντας τι έπρεπε να κάνουν. Μία από τις νεαρές ανέφερε ότι η φίλη της είχε σχέση με το θύμα επί τέσσερα χρόνια, με συχνούς καβγάδες και χωρισμούς, ενώ χαρακτήρισε το θύμα «πιεστικό και ζηλιάρη».

Οι απολογίες και οι κατηγορίες

Ο 21χρονος φίλος και οι δύο 20χρονες, που αντιμετωπίζουν κατηγορία για υπόθαλψη εγκληματία, αρνούνται ότι προσπάθησαν να βοηθήσουν τον δράστη. «Το θύμα είχε μάθει για τη σχέση της φίλης μου με τον δράστη και υπήρχε ένταση, αλλά δεν είχαν συναντηθεί ποτέ από κοντά», υποστήριξε ο 21χρονος.

Τέλος, ο 20χρονος, που έχει ομολογήσει τη δολοφονία, αναμένεται να απολογηθεί αύριο, μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε. Ισχυρίζεται ότι κρατούσε το μαχαίρι επειδή φοβόταν και πως το χρησιμοποίησε «χωρίς να το καταλάβει».