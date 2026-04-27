Ο Stavento επιστρέφει δυναμικά με το νέο του album με τίτλο «10 Λέξεις», που κυκλοφορεί από τη Minos EMI, a Universal Music Company.

Πρόκειται για ένα ξεχωριστό μουσικό project που αποτυπώνει τη δύναμη της συνεργασίας καθώς το άλμπουμπεριλαμβάνει δέκα τραγούδια – δέκα συνεργασίες, όπου κάθε κομμάτι αποκτά τη δική του ταυτότητα μέσα από μοναδικές φωνές και καλλιτεχνικές συμπράξεις. Στο πλευρό του Stavento συναντάμε τους: Ήβη Αδάμου, Josephine, Daphne Lawrence, Νίνα Μαζάνη, LILA, Evangelia, Ninna, Rack, καθώς και μια ιδιαίτερα συγκινητική συμμετοχή από την κόρη του, Ανατολή.

Ο Μιχάλης (Stavento) Κουινέλης υπογράφει τους στίχους και τη μουσική σε όλα τα τραγούδια του άλμπουμ, βάζοντας τη δική του προσωπική σφραγίδα σε κάθε λέξη του δίσκου. Με το «10 Λέξεις», ο Stavento συνθέτει ένα πολυσυλλεκτικό album που ισορροπεί ανάμεσα στην pop, το urban και τον σύγχρονο ελληνικό ήχο.

10 τραγούδια.

10 λέξεις.

21 χρόνια ιστορία.

Το νέο album «10 Λέξεις» από τον Stavento είναι εδώ. Και ίσως η πιο σημαντική λέξη… να είναι αυτή που θα νιώσεις.