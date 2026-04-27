Εκτός μάχης για το αθηναϊκό ντέρμπι τέθηκε ο Τιν Γεντβάι. Ο Κροάτης αμυντικός υπέστη θλάση στον τετρακέφαλο και δεν θα είναι διαθέσιμος για το ματς με την ΑΕΚ.

Την ίδια στιγμή, ο Ράφα Μπενίτεθ μέτρησε δύο επιστροφές, καθώς σε κανονικό ρυθμό προπονήθηκαν τόσο ο Έρικ Πάλμερ – Μπράουν, όσο και ο Φίλιπ Τζούριτσιτς.

Σε μεγάλο μέρος του προγράμματος συμμετείχε ο Ζαρουρί, ο οποίος αναμένεται να προλάβει το Κυριακάτικο ντέρμπι, ενώ ατομικό έκανε ο Κάτρης και θεραπεία οι Ντέσερς, Σισοκό.

Οι υπόλοιποι παίκτες του Παναθηναϊκού ξεκίνησαν την προπόνηση με προθέρμανση, συνέχισαν με άσκηση κυκλοφορίας μπάλας, εξάσκηση σε σέντρες και τελειώματα, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με παιχνίδι στο μισό γήπεδο.