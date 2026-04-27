Ενόψει της πρώτης αναμέτρησης (28/4, 21:45), ο Κένεθ Φαρίντ στάθηκε στη σημασία της σωστής προσέγγισης απέναντι στους Ισπανούς, υπογραμμίζοντας πως οι «πράσινοι» πρέπει να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Μετά την επικράτησή του απέναντι στη Μονακό , ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε την 7η θέση της κανονικής περιόδου και πλέον στρέφει την προσοχή του στη σειρά των playoffs κόντρα στη Βαλένθια, η οποία τερμάτισε δεύτερη και έχει το πλεονέκτημα έδρας.

Για το τι σημαίνουν για εκείνον τα play-off: «Για εμένα σημαίνει περισσότερο physicality. Πρέπει να παίξουμε πιο δυνατή άμυνα. Θα υπάρχουν πιο πολλά χτυπήματα, pick-n-rolls, πιο πολλά πράγματα που πρέπει να συγκεντρωθείς και να κάνεις καλύτερα.

Περιμένω αυτή την ατμόσφαιρα. Όταν ήρθα αυτός ήταν ο στόχος μου: να φτάσω να αγωνίζομαι εδώ και όχι απλά να παίξω αλλά να κερδίσω. Είμαστε συγκεντρωμένοι».

Για την Βαλένθια: «Πρέπει να ρίξουμε τον ρυθμό. Είδαμε φιλμ, την είδαμε να παίζει με άλλη ομάδα. Είδαμε ομάδες που τα κατάφεραν καλά απέναντί τους.

Μία ομάδα που κερδίσαμε δύο φορές, η Ρεάλ. Πρέπει να παίξουμε λίγο όπως εκείνη, αλλά να είμαστε ο εαυτός μας και να παίξουμε το μπάσκετ που ξέρουμε».