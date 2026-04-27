Με επίσημη ανακοίνωση, η ΚΑΕ Αμαρουσίου σχολίασε την απόφαση του Βαγγέλη Λιόλιου να προχωρήσει σε μηνύσεις, ως απάντηση στις καταγγελίες που είχαν προηγηθεί από πλευράς του συλλόγου.

Η ομάδα των βορείων προαστίων υπερασπίστηκε τη στάση της, ξεκαθαρίζοντας ότι όσα έχουν ειπωθεί βασίζονται σε συγκεκριμένα στοιχεία και δεν πρόκειται να ανακληθούν υπό την πίεση νομικών ενεργειών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

“Με έκπληξη παρακολουθήσαμε τις πρώτες αντιδράσεις του Προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), που αμέσως μετά τη συνέντευξη τύπου της ομάδας μας, δήλωσε ότι θα περάσει στην αντεπίθεση… και ότι θα καταθέσει άμεσα μηνύσεις περί δήθεν παραβίασης των προσωπικών του δεδομένων κατά των Ηλία Παπαθεοδώρου, Δήμου Στασινόπουλου, Φάνη Ταρνατώρου. Μάλλον έχει ΑΣΘΕΝΗ μνήμη.