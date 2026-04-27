Κατά τη διάρκεια της σημερινής προπόνησης του Παναθηναϊκού AKTOR στο Telekom Center Athens ο Κώστας Σλούκας υπέστη ρήξη έξω μηνίσκου αριστερού γόνατος. Ο αρχηγός των πράσινων θα υποβληθεί το προσεχές διάστημα σε αρθροσκόπηση για την αποκατάσταση του τραυματισμού του.
