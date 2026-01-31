Ο Κώστας Σλούκας αναδείχθηκε MVP της 25ης αγωνιστικής της EuroLeague, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό του ρόλο στον Παναθηναϊκό. Ο αρχηγός των «πρασίνων» πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση απέναντι στη Βιλερμπάν, οδηγώντας την ομάδα του με την απόδοσή του.

Συγκεκριμένα, ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 26 πόντους (2/4 δίποντα, 4/5 τρίποντα, 10/10 βολές), ενώ μοίρασε και 9 ασίστ. Η συνολική του παρουσία μεταφράστηκε σε 36 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, επίδοση που του χάρισε τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη της αγωνιστικής για έκτη φορά στην καριέρα του.

Just an unbelievably vintage performance from Kostas Sloukas 🤝 He’s the MVP of Round 25 with a near double-double effort in tough W on the road! ‘MVP of the Round’ I #EveryGameMatters pic.twitter.com/9aNUaZb9oY — EuroLeague (@EuroLeague) January 31, 2026